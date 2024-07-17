Pendik'te Genç, Uyuyan Görevliye Yardım Etti - Son Dakika
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Pendik'te Genç, Uyuyan Görevliye Yardım Etti

Pendik\'te Genç, Uyuyan Görevliye Yardım Etti

Pendik'te bir bijuteri mağazasında alışveriş yapan genç, kasadaki uyuyan görevliyi fark edince aldığı ürünü güvenlik kameralarına gösterip parayı masanın üzerine bıraktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

17.07.2024 16:04
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Pendik'te bir bijuteri mağazasında alışveriş yapan genç, kasadaki görevlinin uyuduğunu fark edince aldığı ürünü güvenlik kameralarına gösterip parayı masanın üzerine bıraktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik'te bulunan bir bijuteri mağazasında geçtiğimiz gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkana alışveriş için gelen müşteri, istediği ürünü aldı. Ardından parasını ödemek için kasaya yöneldi. Bu sırada kasadaki görevlinin uyuduğunu fark eden genç, görevliyi rahatsız etmemek için aldığı ürünü kameralara göstererek parayı masanın üzerine bıraktı. Daha sonra dükkandan ayrıldı. O anlar mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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