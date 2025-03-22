Pendik'te İhtiyaç Sahiplerine Bayramlık Eşofmanlar Dikildi - Son Dakika
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Pendik'te İhtiyaç Sahiplerine Bayramlık Eşofmanlar Dikildi

Pendik\'te İhtiyaç Sahiplerine Bayramlık Eşofmanlar Dikildi

Pendik'te Hüseyin Vassaf Kültür Merkezi'nde dikiş kursuna katılan kursiyerler, 'İyilik Kumbarası' projesi kapsamında bayram öncesi ihtiyaç sahipleri için eşofman takımları dikti. Üretilen kıyafetler, Pendik Hayır Çarşısı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

22.03.2025 13:52  Güncelleme: 14:00
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Pendik'te Hüseyin Vassaf Kültür Merkezi'nde dikiş kursuna katılan kursiyerler, "İyilik Kumbarası" projesi kapsamında ihtiyaç sahipleri için eşofman takımları dikti. Hazırlanan kıyafetler, Pendik Hayır Çarşısı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Bayram yaklaşıyor, dayanışma ruhu Pendik'te yine en güzel haliyle kendini gösteriyor. Pendik Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle faaliyet gösteren Pendik Sanat Akademisi ve Pendik Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi (PESEM), gönülleri ısıtan bir projeye imza attı.

Hüseyin Vassaf Kültür Merkezi'nde dikiş kursuna katılan kursiyerler, büyük bir özveriyle "İyilik Kumbarası" projesini hayata geçirdi. Bayrama sayılı günler kala, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kendi elleriyle eşofman takımları diktiler.

Hazırlanan eşofmanlar Pendik Hayır Çarşısı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. İhtiyacı olan herkes gelip gönül rahatlığıyla alabilecek. Böylece birçok kişi, bayrama yepyeni kıyafetleriyle girmenin mutluluğunu yaşayacak.

Bu proje kursiyerler sadece kıyafet üretmekle kalmadı. Hem öğrendikleri becerileri hayata geçirdiler hem de yardımlaşmanın, paylaşmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hissettiler.

"Bayram hediyesi olacak"

İhtiyaç sahiplerine bayramlık ürettiklerini ifade eden giyim öğretmeni Derya Sıngın, "Pendik'te 60 kursiyerimizle bir kendine bir de kardeşine dik projesi başlattık. Projemizin adını iyilik kumbarası koyduk. Öğrenciler eşofman takımlarının dikim aşamasında el ele vererek birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde ortaya güzel işler çıkardılar. Üretilen bu eşofman takımları Pendik Belediyemizin hayır çarşısında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bayramlık hediye olarak ulaştırılacak. Bu çalışmada emeği geçen kursiyerlerimize ve bize imkanları sağlayan Belediye Başkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

"Tekstil atölyesi gibi çalıştık"

İyilik kumbarasıyla ilgili konuşan kursiyer Ferhan Kurşunoğlu, "İyilik kumbarası bize sunulduğunda kursiyerler olarak çok heyecanlandık. Projeye başladığımızda sınıfımızda hummalı bir çalışma başladı. Kimi arkadaşlarımız dikiş. kimisi ütüledi, kimisi overlok çekti. Sınıfınızda tekstil atölyesi tadında bir çalışma oldu. Bu imkanların sağlanması ve insanların hayatlarına dokunmak bizi çok mutlu etti. Eşofman takımlarımız, iyilik kumbarasıyla Pendik Hayır Çarşısında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılacak. " diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pendik'te İhtiyaç Sahiplerine Bayramlık Eşofmanlar Dikildi - Son Dakika

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