Perşembe Belediye Başkanı Okumuş, 7 Ayda Yapılan Çalışmaları Düzenlediği Basın Toplantısında Anlattı

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31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Yerel Seçimlerin ardından Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe Belediyesi'ne AK Parti'den seçilen Belediye Başkanı Turhan Okumuş yerel seçimlerin ardından 7 aylık çalışma sürecini basın toplantısında gazetecilere aktardı.

Çaycuma ilçesinde yerel gazete ve ulusal ajansların temsilcileri ile bir araya gelen Perşembe Belediye Başkanı Turhan Okumuş, göreve geldiği 7 ay içinde başlattığı projeler ile yapılan çalışmaları gazetecilere değerlendirdi.

Başkan Okumuş, yaptığı hizmet ve projelerinde AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu'ndan da destek aldığını ifade etti ve kendisine de teşekkür etti. Perşembe Belediye Başkanı Turhan Okumuş, belde de ilk olarak belediyeyi kurumsal bir yapıya kavuşturmak için çalıştığını kaydederek 'Meydan Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Başkan Okumuş, ayrıca belediye sınırlarına dahil edilen köylerle birlikte belediyenin hizmet ağıyla sorunlarını çözmek Perşembe Belediyesi olarak sorunları çözmek için düğmeye bastıklarını vurguladı. Yazıbaşı Merkez Mahalle girişine heyelana karşı duvar uygulaması, parke döşemeleri, su tesisat yenilemesi ve doğalgaz çalışmalarının aralıksız sürdüğü beldede yeni hizmete giren Beyaz Masa'nın ise ilgi gördüğünü söyledi. Milletvekili Çolakoğlu sayesinde Bakanlıklardan 2025 belediye bütçesine yakın yatırım aldıklarını Belediyeye yeni iş makineleri geleceğini söyledi.

Yeni bir belediye hizmet binası kazandıracaklarını belirten Başkan Okumuş, bölgede TOKİ olmayan tek beldede bu projeyi de hayata geçireceklerini sözlerine ekledi. Her mahallede çalışma yürüttüklerini beliren Başkan Okumuş öncelikli konulardan birinin su sorunu çözmek olduğunu kaydetti.

Başkan Okumuş, "Diğer beldeler ve Çaycuma ile sıkıntımız aynı. Bizim sudaki kurtuluşumuz kesinlikte gölet. Biz konuyu gündemden düşürmek istemiyoruz. Ben her platformda dile getiriyorum. Bir gölet projesi ile bu bölge kurtulur. Yeni bir sondajda temiz suyu bulduk ama beldemize ne derede yetecek? Kirli akan suyumuza depolarda gerekli işlemi yapıyoruz ama maliyeti yüksek. Nebioğlu Beldemizin de yaz aylarında susuzluk sıkıntısı da ortada.

Bölgede su fiyatları yukarı çıkarken ben geriye çektim. Göreve geldiğimde suyun tonu 14 lira idi. Şu anda Perşembede suyun tonu 10 lira. 2025 yılında bölgenin en ucuz suyunu biz vereceğiz. Bu konuda iddialıyım. Çünkü benim için su ticari bir materyal değildir. Su benim için bir gereklilik ve belediye hizmetidir. Ben sudan kar etmem, vatandaşımızda susuz kalmaz. Suya ticari gözle bakmıyorum. Vatandaşın 2025 yılında ödeyeceği su faturası 2024 yılına ödediği faturadan daha az olacak. Vergilerde de düzenlemeye gittik. Vergileri 3 liraya çektik. Buda faturalara yansıyacak" şeklinde konuştu.

Basın toplantısında Başkan Turhan Okumuş'un eşi Figen Okumuş ile belediye meclis üyeleri de hazır bulundu. - ZONGULDAK