Perşembe'de Mayıs Yedisi Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı

Ordu'nun sakin şehri Perşembe'de 'Mayıs Yedisi' coşkusu

ORDU - Ordu'nun sakin şehir unvanına sahip Perşembe ilçesinde, belediye tarafından organize edilen Mayıs Yedisi Şenlikleri, binlerce vatandaşı bir araya topladı.

Doğu Karadeniz'de her yıl mahalli bayram olarak kutlanan yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan Mayıs Yedisi, Perşembe ilçesinde davul ve zurna eşliğinde kutlandı. Ordu Büyükşehir ve Perşembe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte binlerce vatandaş bir araya gelirken, vatandaşlar için tekne turları düzenlendi. Yerel sanatçılar tarafından verilen konser eşliğinde vatandaşlar keyifli dakikalar yaşadı. Etkinlikte katılımcılara yerel lezzetlerden olan ve Coğrafi İşaret Belgeli cevizli helva da ikram edildi.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, "Yüzyıllara dayanan köklü bir geleneğe ev sahipliği yapmak, Perşembemiz adına bizler için gurur verici. Mayıs Yedisi etkinliklerimizin şenliklerinde bir araya geldik. Ordu, yaylası, yeşilliği ve doğası ile ayrı bir güzellik. Olayın içine deniz girince, denizin ve balıkçılığın merkezi Perşembe'de böyle güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmak bizleri ayrıca mutlu ediyor. İnsanların 7 dalgadan atlaması, ücretsiz tekne turlarına eşlik etmesi, coğrafi işaret belgeli helvamızdan tatmaları, ilçemizin eşsiz korlarında gezmeleri, pazar alanlarının kurulması ve sadece merkezdeki değil, kırsaldaki vatandaşlarımızın da bu ana tanıklık etmeleri bizler için gurur verici. Bu geleneği daha da güzel bir şekilde sürdürmüş olacağız inşallah" diye konuştu.

Şenlik, çeşitli etkinlikler ile devam ediyor.