Pezeşkiyan, ABD yaptırımlarına rağmen ekonomik savaş hedefine ulaşılmadığını söyledi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımları ile ilgili, "Ekonomik baskı arttı ancak Allah'ın yardımı, halkın desteği ve hükümetteki çalışma arkadaşlarımızın aldığı tedbirler sayesinde düşmanın ekonomik savaş hedeflerine ulaşmasına izin vermedik" açıklamasında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda ABD'nin ülkesini hedef alan ekonomik yaptırımları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hükümetin olağanüstü koşulları yönetmek amacıyla yeni bir yapılanmaya gittiğini ifade eden Pezeşkiyan, "Düşmanın son aylardaki planı, İran'ın değerli halkı üzerinde baskı oluşturmak amacıyla ülkemizin hayati damarlarını kesmekti" dedi. Buna rağmen ABD'nin planında başarılı olamadığını vurgulayan Pezeşkiyan, "Ekonomik baskı arttı ancak Allah'ın yardımı, halkın desteği ve hükümetteki çalışma arkadaşlarımızın aldığı tedbirler sayesinde düşmanın ekonomik savaş hedeflerine ulaşmasına izin vermedik" ifadelerini kullandı.