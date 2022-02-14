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Pırlanta alacaklar dikkat! - Son Dakika

Pırlanta alacaklar dikkat!

14.02.2022 00:58
Pırlanta alacaklar dikkat!

Kayseri'de kuyumculuk yapan Bayram Erdoğan, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne saatler kala sevdiklerine pırlanta alacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kayseri'de kuyumculuk yapan Bayram Erdoğan, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne saatler kala sevdiklerine pırlanta alacak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bayram Erdoğan, "Pırlanta satın alırken, marka sertifikalarının yanında mutlaka uluslararası bir sertifika talep edin" dedi.

Sevgililer Günü'ne saatler kalmasıyla birlikte kuyumcularda, çiçekçilerde, çikolatacılarda ve hediyelik eşya satan işletmelerde yoğunluk başladı. Vatandaşların sevdikleri insanlara en güzel hediyeyi alabilmeleri için çalışmalarını sürdüren işletmelerden biri olan kuyumcular da tezgahlarını pırlanta, altın ve gümüş malzemeden oluşan hediyelik eşyalar ile doldurdu. Sevgililer Günü'nde pırlanta alacak vatandaşlar için uyarılarda bulunan kuyumcu Bayram Erdoğan, pırlantada en önemli hususun marka sertifikasının yanında uluslararası bir sertifika bulunmasının olduğunu söyleyerek, "Pırlanta satın alırken, marka sertifikalarının yanında mutlaka uluslararası bir sertifika talep ediniz. Satın almış olduğunu pırlantanın gerçek bir pırlanta mı? Gerçek bir pırlantaysa hangi niceliklere ait olduğunu belirtmektedir. Bunlar uluslararası tarafsız laboratuvardır. Ürünü inceler ve ürünün pırlanta olup olmadığını bize gösterecektir. Bu sertifikamızı mutlaka talep ediniz. Pırlanta satın alırken, iki pırlantayı yan yana koyduğumuzda hangi pırlantanın ışıltısı daha fazla ise o pırlantamız daha iyidir. Bu şu demektir ki; pırlantanın rengi, pırlantanın kesim özellikleri ve nicelikleri çok önemlidir. Ayrıca pırlantanın berraklığı ve parlaklığı da çok önemlidir. Bütün bunlar pırlantanın ışıltısına hizmet etmektedir. Vatandaşlarımız fiyatları aynı olan berraklığı aynı olan 2 pırlanta arasından her zaman için hangisinin uluslararası sertifikası mevcutsa o pırlantayı tercih etmeliler. Bu şekilde doğru ürünün doğru fiyattan almış olacaklardır" ifadelerini kullandı.

En çok tercih edilen pırlanta türünün baget olduğunu söyleyen Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Pırlanta fiyatları bütün ürünlerde olduğu gibi değişiklik göstermektedir. Gündemde olan modellerimiz baget yüzüğümüz, uluslararası sertifikası bulunan bir baget yüzüğümüz bin 900 TL civarındadır. Eğer ki tektaş yüzük alacaksak, 3 bin 500 TL civarında bir fiyatla başlangıç yapmamız gerekiyor. Daha büyük, 1 karatlık bir tektaş düşünürsek o da 45-50 bin TL civarına denk gelmektedir. Aynı zamanda bagetlerde kolyeler, bileklikler ve küpeler tercih edilmektedir. Bunların fiyatları da yine 5-10 bin TL arasında bir ürün satın alabilir. Son günlerde bir baget trendimiz var. Bütün Türkiye'de baget tercih ediliyor. Tektaşlarda dahi baget tercih edilebiliyor. Daha ziyade baget yüzükler, baget kolyeler veya baget küpeler şeklinde müşterilerimizin tercihleri oluyor. En genç pırlanta 3 milyar yaşındadır. Tabi ki pırlanta da bir taştır. Sevdiklerimize pırlanta bir sevgi ifadesidir, bir duygu ifadesidir. Bütün sevenlerin sevgilerini pırlanta ile taçlandırmalarını diliyorum." - KAYSERİ

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Sevgililer Günü, Bayram Erdoğan, Türk Lirası, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pırlanta alacaklar dikkat! - Son Dakika


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