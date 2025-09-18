Polateli İlçesi: Modern Hastane Talebi ve Esnafın Hayatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Polateli İlçesi: Modern Hastane Talebi ve Esnafın Hayatı

Polateli İlçesi: Modern Hastane Talebi ve Esnafın Hayatı
18.09.2025 10:39  Güncelleme: 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'in en küçük ilçesi Polateli'de sadece bir fırın ve berber bulunuyor. İlçe halkı modern bir hastane talep ediyor. Nüfusun azlığı avantajları ve dezavantajları beraberinde getiriyor.

Türkiye'nin en küçük ilçesi Polateli'de tek fırın ve berber hizmet veriyor, ilçe halkı ise modern bir hastane talebinde bulunuyor.

Toplam bin 11 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en küçük ilçesi olan Kilis'in Polateli ilçesinde esnaf ve vatandaşlar, küçük ilçede yaşamanın avantajları kadar dezavantajlarını yaşıyor. Samimiyetin hakim olduğu ilçede tek fırın ve berber hizmet verirken halkının en büyük talebi ise modern bir hastane yapılması.

"Her yere yürüyerek gidebiliyorsun"

İlçede tek berber olan Kerem Aytekin, "Burada yaşamak kolay ama küçük bir ilçe olduğu için kendi aracın yoksa merkeze ulaşım zor. İlçe içinde ise her yere yürüyerek gidebiliyorsun. Resmi kurum olarak kaymakamlık, belediyemiz, emniyetimiz, jandarma karakolumuz ve haftada iki gün hizmet veren postanemiz var. Dükkanıma çevre köylerden de gelen oluyor. İyi kötü geçinip gidiyoruz" dedi.

"İş az ama biz aza kanaat ediyoruz"

Polateli'de tek fırıncı olan Şevket Yavuz ise ilçede işlerin az olduğunu belirterek, "Mesleği 40 yıldır yapıyorum. Burada 6 yıldır mücadele ediyoruz. Küçük olmasına rağmen iş az ama biz aza kanaat ediyoruz. Az olsun öz olsun diyoruz. Amacımız halka hizmet sunmak, para kazanıp bir şeyler sahip olmak değil" ifadelerini kullandı.

İlçe halkının talebi modern bir hastane

İlçe halkı ise özellikle sağlık konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek modern bir hastane talebinde bulundu. Hastane bulunmamasının kendilerini çok zorladığını söyleyen 80 yaşındaki Beyaz Oğuztürk, "Hastane istiyorum, buranın iyi olmasını istiyorum. Hastane olması gerekiyor" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Polateli, Ekonomi, Hastane, Sağlık, Yerel, Yaşam, kilis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polateli İlçesi: Modern Hastane Talebi ve Esnafın Hayatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:00:50. #7.12#
SON DAKİKA: Polateli İlçesi: Modern Hastane Talebi ve Esnafın Hayatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.