Polinas'tan Sürdürülebilirlik Raporu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Polinas'tan Sürdürülebilirlik Raporu

Polinas\'tan Sürdürülebilirlik Raporu

Polinas, 2030'a kadar enerji tüketimini %10 azaltmayı hedefliyor; 2050'de net sıfır amaçlıyor.

20.05.2025 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esnek ambalaj sektörünün öncü şirketlerinden Polinas, sürdürülebilirlik vizyonunu ve bu alandaki somut adımlarını paylaştığı ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Bağımsız güvence beyanıyla yayınlanan rapora göre 2030 yılına kadar ürün ton başına enerji tüketimini 2021 yılına göre yüzde 10 azaltmayı planlayan Polinas, 2050 yılına kadar net sıfır hedefiyle sürdürülebilirlik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren esnek ambalaj sektörünün öncü şirketlerinden Polinas, sürdürülebilirlik faaliyetlerini, hedeflerini ve yol haritasını ilk kez yayınladığı sürdürülebilirlik raporunda paydaşlarına duyurdu.

2050 yılına kadar net sıfır hedefiyle çalışmalarını sürdüren Polinas; "İsrafsız Şirket" iş modeli ve yenilikçi sürdürülebilirlik projeleriyle çevresel etkisini günden güne azaltarak, operasyonel verimliliğini de güçlendiren yatırımlara hız veriyor.

Doğa dostu ve doğada çözülebilen yenilikçi ürünler geliştirecek

Polinas, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)'ndan geçtiğimiz yıl aldığı sürdürülebilirlik finansmanı kapsamında yapacağı yatırımlarla yeşil dönüşüm hedeflerini hızlandırdı. Döngüsel ekonomiyi odağına alarak, 2050 yılında karbon nötr olmak hedefiyle yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık veren Polinas, 2021 yılına kıyasla 2030 yılına kadar ürün ton başına enerji tüketimini yüzde 10 oranında azaltmayı planlıyor. Polinas ayrıca bu yıl hayata geçirilmesi planlanan 5.745 kWp kapasiteli GES yatırımıyla önümüzdeki on yıl içinde Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını toplamda yüzde 45 oranında azaltmayı hedefliyor. Polinas, doğa dostu ve doğada çözülebilen yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi ve tüm bu ürünlerin toplam satışların içindeki payının arttırılması amacıyla da yatırımlarını hızlandırarak sürdürülebilir bir dönüşümün öncüsü olmayı amaçlıyor.

Fırsat eşitliği temelli uygulamalara hız verildi

Çevresel yatırımlarının yanı sıra insana yatırım odağıyla çalışmalarını sürdüren Polinas, Yıldız Holding'in fırsat eşitliği vizyonuna katkı sağlayan adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda yenilikçi ve kapsayıcı bir iş kültürü inşa etme amacıyla fırsat eşitliği temelli uygulamalara hız veren Polinas, gelecek 5 yıl içerisinde kadın çalışan oranını yüzde 43 artırmayı hedefliyor.

"Sürdürülebilirlik odaklı yenilikçi ürünlerimizle sektöre değer katıyoruz"

Tüm paydaşları ve çalışanları için sürdürülebilir değer üretmeyi hedeflediklerini ifade eden Polinas CEO'su Faik Önaldı, "Polinas olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temelini "İsrafsız Şirket" iş modelimiz oluşturuyor. Tüm süreçlerimizde çevresel etkimizi en aza indirmek için çalışırken operasyonel verimliliğimizi güçlendiren yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yüksek kalite standartlarımızdan ödün vermeden yenilikçi ürünlerimizle döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor, tüm değer zincirimizle birlikte daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Polinas olarak sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi uygulamalarımızı ve ileriye dönük taahhütlerimizi paylaştığımız ilk sürdürülebilirlik raporumuzu tüm paydaşlarımıza sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Polinas, Ekonomi, Enerji, Finans, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polinas'tan Sürdürülebilirlik Raporu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM: Gazze’deki evlerin yüzde 92’si İsrail saldırılarında hasar gördü BM: Gazze'deki evlerin yüzde 92'si İsrail saldırılarında hasar gördü
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Erman Toroğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
Deprem sonrası ülkesine gitmişti Tanzanyalı Ramazan geri döndü Deprem sonrası ülkesine gitmişti! Tanzanyalı Ramazan geri döndü
Kanser teşhisi konulan Joe Biden’dan ilk mesaj Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj
Kalça kemiği kırılan Yeşilçam’ın usta ismi Ahmet Mekin’den haber var Kalça kemiği kırılan Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin'den haber var
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
Nihat Kahveci Galatasaray’ın rakiplerine göre başarısının büyük sırrını açıkladı Nihat Kahveci Galatasaray'ın rakiplerine göre başarısının büyük sırrını açıkladı
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz Özrünü kabul etmedi Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz! Özrünü kabul etmedi

13:43
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur’dan sert tepki
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki
13:32
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırıyor
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor
12:48
Listede en tepedeler İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
11:42
İBB’ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
11:30
İspanya’da mobil şebekeler çöktü
İspanya'da mobil şebekeler çöktü
19:26
Duyanlar akıl sır erdiremedi Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı
Duyanlar akıl sır erdiremedi! Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı
19:09
Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu
Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu
19:09
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
19:09
Abdullah Kavukcu, Galatasaray’da Muslera’dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı
Abdullah Kavukcu, Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı
18:59
İngiliz devi Arsenal, Filistin’e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu
İngiliz devi Arsenal, Filistin'e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu
18:51
Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın ’Pontus’ açıklamalarına çok sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın 'Pontus' açıklamalarına çok sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 14:20:20. #7.13#
SON DAKİKA: Polinas'tan Sürdürülebilirlik Raporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.