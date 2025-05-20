Polinas\'tan Sürdürülebilirlik Raporu

Esnek ambalaj sektörünün öncü şirketlerinden Polinas, sürdürülebilirlik vizyonunu ve bu alandaki somut adımlarını paylaştığı ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Bağımsız güvence beyanıyla yayınlanan rapora göre 2030 yılına kadar ürün ton başına enerji tüketimini 2021 yılına göre yüzde 10 azaltmayı planlayan Polinas, 2050 yılına kadar net sıfır hedefiyle sürdürülebilirlik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren esnek ambalaj sektörünün öncü şirketlerinden Polinas, sürdürülebilirlik faaliyetlerini, hedeflerini ve yol haritasını ilk kez yayınladığı sürdürülebilirlik raporunda paydaşlarına duyurdu.

2050 yılına kadar net sıfır hedefiyle çalışmalarını sürdüren Polinas; "İsrafsız Şirket" iş modeli ve yenilikçi sürdürülebilirlik projeleriyle çevresel etkisini günden güne azaltarak, operasyonel verimliliğini de güçlendiren yatırımlara hız veriyor.

Doğa dostu ve doğada çözülebilen yenilikçi ürünler geliştirecek

Polinas, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)'ndan geçtiğimiz yıl aldığı sürdürülebilirlik finansmanı kapsamında yapacağı yatırımlarla yeşil dönüşüm hedeflerini hızlandırdı. Döngüsel ekonomiyi odağına alarak, 2050 yılında karbon nötr olmak hedefiyle yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık veren Polinas, 2021 yılına kıyasla 2030 yılına kadar ürün ton başına enerji tüketimini yüzde 10 oranında azaltmayı planlıyor. Polinas ayrıca bu yıl hayata geçirilmesi planlanan 5.745 kWp kapasiteli GES yatırımıyla önümüzdeki on yıl içinde Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını toplamda yüzde 45 oranında azaltmayı hedefliyor. Polinas, doğa dostu ve doğada çözülebilen yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi ve tüm bu ürünlerin toplam satışların içindeki payının arttırılması amacıyla da yatırımlarını hızlandırarak sürdürülebilir bir dönüşümün öncüsü olmayı amaçlıyor.

Fırsat eşitliği temelli uygulamalara hız verildi

Çevresel yatırımlarının yanı sıra insana yatırım odağıyla çalışmalarını sürdüren Polinas, Yıldız Holding'in fırsat eşitliği vizyonuna katkı sağlayan adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda yenilikçi ve kapsayıcı bir iş kültürü inşa etme amacıyla fırsat eşitliği temelli uygulamalara hız veren Polinas, gelecek 5 yıl içerisinde kadın çalışan oranını yüzde 43 artırmayı hedefliyor.

"Sürdürülebilirlik odaklı yenilikçi ürünlerimizle sektöre değer katıyoruz"

Tüm paydaşları ve çalışanları için sürdürülebilir değer üretmeyi hedeflediklerini ifade eden Polinas CEO'su Faik Önaldı, "Polinas olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temelini "İsrafsız Şirket" iş modelimiz oluşturuyor. Tüm süreçlerimizde çevresel etkimizi en aza indirmek için çalışırken operasyonel verimliliğimizi güçlendiren yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yüksek kalite standartlarımızdan ödün vermeden yenilikçi ürünlerimizle döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor, tüm değer zincirimizle birlikte daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Polinas olarak sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi uygulamalarımızı ve ileriye dönük taahhütlerimizi paylaştığımız ilk sürdürülebilirlik raporumuzu tüm paydaşlarımıza sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL