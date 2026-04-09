Polis Haftası'nda Patnos'ta miniklere anlamlı ziyaret
Polis Haftası'nda Patnos'ta miniklere anlamlı ziyaret

09.04.2026 09:34
Polis Haftası dolayısıyla Patnos'ta Recep Tayyip Erdoğan 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen program kapsamında emniyet teşkilatı mensupları kursu ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında polisler, öğrencilere mesleklerini tanıtarak onların merak ettikleri soruları yanıtladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada çocuklar keyifli anlar yaşarken, polislerle yakından tanışma fırsatı buldu. Programa katılan trafik polisleri ise miniklere trafik kuralları hakkında temel bilgiler vererek erken yaşta bilinç kazandırmayı hedefledi.

Etkinlik sonunda İlçe Müftülüğü tarafından programa katılan emniyet mensuplarına çeşitli hediyeler takdim edildi.

Polis Haftası kapsamında Patnos'ta düzenlenen bu anlamlı program, çocukların güvenlik güçlerine olan sevgisini pekiştirirken, toplumda polis-vatandaş ilişkilerinin güçlenmesine de katkı sağladı. Yetkililer, milletin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı en içten dileklerle kutladı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Polis Haftası, Etkinlikler, Güvenlik, Patnos, Yerel, Son Dakika

Selçuklu’da Dünya Sağlık Günü’nde Anlamlı İki Açılış Selçuklu'da Dünya Sağlık Günü'nde Anlamlı İki Açılış
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
Asensio’dan Fener taraftarını havalara uçuran haber Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
Zendaya’dan romantik jest Kalbinin üzerine dövme yaptırdı Zendaya'dan romantik jest! Kalbinin üzerine dövme yaptırdı
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar

09:22
Dünyaya rahat nefes almak haram 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
08:55
Ünlülere yeni dalga operasyon Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
08:32
Geceye damga vuran kare Herkes onu konuşuyor
Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
07:54
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
07:16
İran’dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
İran'dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
06:37
Ateşkes sonrası İsrail’den ilk adım
Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım
