Polis huzurevindeki "babaları" unutmadı - Son Dakika
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Polis huzurevindeki "babaları" unutmadı

19.06.2022 10:34
Polis huzurevindeki "babaları" unutmadı

Adana polisi babalar gününde Adana Huzurevinde yaşamını sürdüren babaları ziyaret etti.

Adana polisi babalar gününde Adana Huzurevinde yaşamını sürdüren babaları ziyaret etti.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, 'Babalar Günü'nde huzurevinde kalan yaşlıların ziyaret edilerek, onlara moral ve destek verilmesini istedi. Bu talimat üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde yer alan; 'Şehit Kara Pilot Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Evlatları tarafından sahip çıkılmadığı gibi kaderine terk edilen ya da kimsesi olmadığı için huzurevine sığınan yaşlılara kırmızı karanfil dağıtıp, onların 'Babalar Günü'nü kutlayan polis, onlara evlatlarının yokluğunu hissettirmedi. Kimi huzurevi sakinleri, bu anlamlı jest karşısında duygulanıp, gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşlılarla yakından ilgilenip, onlarla keyifli sohbetler yapan ekipler, sorun ve sıkıntıları da dinledi.

Huzurevindeki bloklarda kapı kapı dolaşıp, 'Babalar Günü' kutlaması yapan ekiplerin bu jestine bir huzurevi sakini de jestle karşılık verdi. Nihat Aşar'ın yazıp, Teoman Alpay'ın bestelediği, Zeki Müren'in sesiyle de efsaneleşen; 'Nasıl geçti habersiz; o güzel yıllarım' şarkısı, huzurevinde kalan yaşlı bir kadın tarafından, bu kez polisler için seslendirildi. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette; objektiflere de ölümsüz anılar yansıdı. - ADANA

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'En baba' babalar 'En baba' babalar 'Alaşehir tarihini gelecek nesillere aktarıyoruz' 'Alaşehir tarihini gelecek nesillere aktarıyoruz'
Kaynak: İHA

Babalar Günü, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polis huzurevindeki 'babaları' unutmadı - Son Dakika

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