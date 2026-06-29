Polis Memurundan Yaşlı Adama Yardım - Son Dakika
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Polis Memurundan Yaşlı Adama Yardım

Polis Memurundan Yaşlı Adama Yardım
29.06.2026 10:39
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Adıyaman'da bir trafik polisi, yürümekte zorlanan yaşlı bir vatandaşa destek oldu.

Adıyaman'da yürümekte güçlük çeken yaşlı bir vatandaşa trafik polis memuru yardım eli uzattı.

Yaşlı adamın koluna girerek güvenli şekilde yürümesine destek olan kadın polis memuru, çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Saat Kulesi yakınlarında yürümekte zorlanan yaşlı vatandaşı fark eden kadın trafik polis memuru, görevini kısa süreliğine insani bir dokunuşla sürdürerek yaşlı adamın koluna girdi.

Bastonuyla yürüyen vatandaşa adım adım eşlik eden polis memuru, karşıdan karşıya geçişi ve güvenli şekilde ilerlemesi için yardımcı oldu.

Çevrede bulunan vatandaşlar, polis memurunun örnek davranışını takdirle karşılarken, yaşlı vatandaşa gösterilen duyarlılık takdir topladı. Yaşanan anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Adıyaman, Güvenlik, Trafik, Polis, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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