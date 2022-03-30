Polonya, Ruslara ait yaklaşık 38.5 milyon dolar değerindeki varlığı dondurdu - Son Dakika
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Polonya, Ruslara ait yaklaşık 38.5 milyon dolar değerindeki varlığı dondurdu

30.03.2022 00:57
Polonya, Ruslara ait yaklaşık 38.5 milyon dolar değerindeki varlığı dondurdu

Polonya, Avrupa Birliği (AB) yaptırımları kapsamında Rusya'ya ait kurumlara ve vatandaşlara ait 160 milyon zlotiyi (yaklaşık 38,5 milyon dolar) aşan değerdeki varlığın dondurulduğunu bildirdi.

Polonya, Avrupa Birliği (AB) yaptırımları kapsamında Rusya'ya ait kurumlara ve vatandaşlara ait 160 milyon zlotiyi (yaklaşık 38,5 milyon dolar) aşan değerdeki varlığın dondurulduğunu bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Avrupa'dan Rus kişi ve kurumlara yaptırımlar sürüyor. Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller düzenlediği basın toplantısında, Polonya'da faaliyet gösteren Rusya'ya ait kurumlara ve vatandaşlara ait toplamda 160 milyon zlotiyi (yaklaşık 38,5 milyon dolar) aşan değerdeki varlığı dondurduklarını bildirdi.

Söz konusu adımın AB yaptırımları kapsamında atıldığını ifade eden Müller, "Şu anda 160 milyon zlotiyi aşan miktarda varlık dondurulmuş bulunmakta" ifadelerini kullandı. Anayasa gereğince varlıkların müsaderesinin mümkün olmadığını aktaran Müller, söz konusu varlıkların dondurulmasıyla kullanımlarının önüne geçildiğini belirtti.

Öte yandan Polonya Bakanlar Kurulu ise, Ukrayna'daki saldırganlığı konusunda Rusya'yı destekleyen kişi ve kuruluşların varlıklarının dondurulmasını içeren bir yasa tasarısını kabul etti. AB yaptırımlarından bağımsız olarak ulusal düzeyde yaptırımların Rusya'ya karşı hayata geçirilmesine olanak sağlayacak tasarının önümüzdeki günlerde Polonya parlamentosunda oylanması bekleniyor. - VARŞOVA

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Avrupa Birliği, Polonya, Rusya, dolar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Polonya, Ruslara ait yaklaşık 38.5 milyon dolar değerindeki varlığı dondurdu - Son Dakika


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