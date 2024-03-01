Posbıyık, Muhtarlar Derneği ve toplu ulaşımı ziyaret etti

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık, meclis üyesi adaylarıyla birlikte Muhtarlar Derneği, Çilek Halk Otobüsçüleri Kooperatifi ve Murat Taksi durağını ziyaret etti. Posbıyık, "Ereğli'de kaotik ortama ve çetelere izin vermem. Kdz. Ereğli halkının haklarını sonuna kadar savunacağım" dedi.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte bir dizi ziyarette bulundu.
İlk olarak Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden Başkan Posbıyık, burada köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Dernek Başkanı Şükrü Kılıç, "Halil Posbıyık'ı anlatmaya gerek yok, onu dünya tanıyor. Hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Kendisini bugün derneğimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
"KAOTİK ORTAMA VE ÇETELERE İZİN VERMEM"
Muhtarlara girecekleri seçimde başarılar dileyen Başkan Posbıyık, "Ereğli halkıyla benim aramda bitmeyen bir aşk, sevgi var. Her zaman birlikte yürüdük. Ömrümü Ereğli'ye hizmetle geçirdim. Tekrar aday olmayacaktım ama baktım yine 2014'de olduğu gibi Ereğli'yi soyup soğana çevirmek isteyenler çeteler harekete geçtiler.9 kişilik bende isimleri tek tek belli. Bunlar yeşil alanlardan, oyun parkları alanlarından parça parça hisse almaya başladılar. Tek dertleri 'Halil Posbıyık olmasında kim olursa olsun, biz onun damarından gireriz' diyorlar. 2014'den sonra Ereğli'nin durumunu gördük. Hala belediyeyi toparlamaya çalışıyorum. Tekrar Ereğli'ye kaotik ortamı getirmek istiyorlar. Asla Ereğli'de kaotik ortama, çetelere izin vermem. Aşkım Ereğli'nin haklarını sonuna kadar savunurum" dedi.
TOPLU ULAŞIMDA REVİZYON
Başkan Posbıyık ve belediye meclis üyeleri daha sonra Murat Taksi Durağı ve Çilek Halk Otobüsü Kooperatifi'ni ziyaret etti.
Başkan Posbıyık, kendisini karşılayan Murat Taksi Durağı Başkanı Yücel Oktay, Taksiciler ve Şoförler Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yavuz ve taksi şoförleri ile bir süre sohbet etti ve seçimlerde destek istedi. Ardından Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi'nde Başkan Baki Karaarslan ve halk otobüsü şoförleri tarafından karşılanan Başkan Posbıyık, toplu ulaşımda Ereğli halkına daha iyi hizmet vermek için el birliğiyle çalışacaklarını söyledi.
Toplu ulaşımda revizyon yapacaklarını açıklayan Başkan Posbıyık, şunları söyledi:
"Gelen şikayetlerin başında toplu ulaşımdan kaynaklı sorunlar geliyor. Kooperatif yönetimiyle anlaştık İTÜ'den 2 profesör, 30 tane öğrencisiyle 6 aydır çalışma yapıyorlar. Tüm ölçümleri yaptılar ve raporu sundular. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Kemer'den binen bir yolcu, çarşı ortasında ara transfer yapıp öyle gideceği yere gidiyordu. Şimdi 6 tane büyük otobüs alıyoruz. 100 kişilik otobüsler. Kemer ile Hastane arasında sürekli ring seferi yapacak. Aktarma ortadan kalkacak. Ara sokaklar ve küçük mahalleler küçük otobüsler devreye girecek. Durak sayıları ve sefer sayıları artacak. Kısa mesafe-uzun mesafe aynı ücreti ödüyordu, şimdi kilometreye göre kademeli ücret tarifesini uygulayacağız. Rezerv otobüslerle sefer aralıklarını kısaltacağız. Yaz aylarında festivallerde, eğlencelerde gece geç saatlerine kadar otobüs ve minibüs koyacağız."
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