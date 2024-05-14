Posof Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde Tekvando Sporcularının Kuşak İmtihanı Yapıldı - Son Dakika
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Posof Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde Tekvando Sporcularının Kuşak İmtihanı Yapıldı

Posof Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki tekvando sporcuları, Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu'nda düzenlenen kuşak imtihanına katıldı. İmtihanı, sporcuların yanı sıra veliler de heyecanla takip etti. Antrenör Yunus Bakan'ın eğitimindeki sporcuların imtihanına, ilçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Yılmaz ve tekvando milli hakem ve antrenörü Halil İbrahim Ataman da jüri olarak katıldı. Sınav sonucunda başarılı olan sporcular, aldıkları derecelere göre yeni kuşaklarına geçti.

14.05.2024 16:28
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Posof Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki tekvando sporcuları birinci dönem kuşak imtihanı yoğun katılımla yapıldı.

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu'nda yapılan kuşak imtihanında sporcuların dışında veliler de büyük bir heyecan yaşadı.

Antrenör Yunus Bakan eğitimindeki sporcuların imtihanına ilçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Yılmaz ve tekvando milli hakem ve antrenörü Halil İbrahim Ataman da jüri olarak görev yaptı.

Sınav sonucunda başarılı sporculara aldıkları derecelere göre kuşakları verildi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Posof Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde Tekvando Sporcularının Kuşak İmtihanı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Posof Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde Tekvando Sporcularının Kuşak İmtihanı Yapıldı - Son Dakika
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