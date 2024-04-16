Posof\'ta İklim Değişikliği Hissediliyor

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Ardahan'ın Posof ilçesinde iklim değişikliği gözle görünür şekilde hissediliyor.

Posof vadisinde bulunan köylerde farklı hava şartlarına rastlamak mümkün. Bazı köyler hala kar altında olmasına rağmen bazı yerleşim alanlarında her taraf yeşillendi ve ağaçlar çiçek açmaya başladı. Günbatan ve Akballı köyü gibi bazı köyler kar altında iken, Arılı köyünden Türkgözü köyüne kadar olan köylerde ise bahar yaşanıyor. Bunu fırsat bilen vatandaşlar ise hayvanlarını otlaklarda otlatmaya başladı. Kalın olduğu bazı yerlerde de ağaçlar çiçek açtığı görüldü. Posof'ta değişken iklim şartları içinde çimen üzerine yatarak dinlenen insanları da görmek mümkün. - ARDAHAN