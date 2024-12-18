Posof'ta kar yağışı ve tipi etkili oluyor
ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.
İlçeye bağlı çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
2 bin 552 rakımlı Ulgar dağında kar ve tipi nedeniyle ulaşım yapılamıyor. Ağır araçların bölgeden geçişine izin verilmiyor.
Son Dakika › Yerel › Posof'ta Kar ve Tipi Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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