Posof'ta Kar ve Tipi Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Posof'ta kar yağışı ve tipi etkili oluyor

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.

İlçeye bağlı çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

2 bin 552 rakımlı Ulgar dağında kar ve tipi nedeniyle ulaşım yapılamıyor. Ağır araçların bölgeden geçişine izin verilmiyor.