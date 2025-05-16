Posof\'ta Mevsim Değişikliği Etkisi

Mevsimlerin değişmesi Posof'u da etkiliyor.

Ardahan'ın Posof ilçesinde Mayıs ayı ortasında yağan karın ardından hava sıcaklığında ani düşüşler yaşandı. Kar'ın terk etmediği Posof'ta yoğun kış mevsiminin ardından nisan ve mayıs aylarında da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretti. Dağların beyaz örtüyle kaplandığı Posof'ta zira don tehlikesi çiftçileri tedirgin ediyor.

Kar yağışı sonrası Posof vadisi yeşil ve beyazın tonlarıyla muhteşem bir görsel şölen oluşturuyor. - ARDAHAN