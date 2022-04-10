Posof'ta Polis Haftası etkinlikleri - Son Dakika
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Posof'ta Polis Haftası etkinlikleri

10.04.2022 14:26
Posof'ta Polis Haftası etkinlikleri

Türk Polis teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü serhat ilçe Posof'ta da kutlandı.

Türk Polis teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü serhat ilçe Posof'ta da kutlandı.

Posof Hükümet Konağı önünde yapılan kutlamaya tüm emniyet teşkilatı ve muhtarlar da katıldı. Tören çelenk sunumundan sonra saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başladı. Posof ilçe Emniyet Müdür vekili Emniyet Amiri Alper Güçlü tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Tebriklerin kabulünden sonra program sona erdi. Posof müftülüğü tarafından şehitler için Merkez Camiinde mevlit ve Kur'an okutuldu. - ARDAHAN

Posof'ta Polis Haftası etkinlikleri
Posof'ta Polis Haftası etkinlikleri
Posof'ta Polis Haftası etkinlikleri

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Hükümet, Polis, Posof, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Posof'ta Polis Haftası etkinlikleri - Son Dakika


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