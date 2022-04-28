Posof'ta Sakal-ı şerife yoğun ilgi - Son Dakika
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Posof'ta Sakal-ı şerife yoğun ilgi

28.04.2022 14:38
Posof'ta Sakal-ı şerife yoğun ilgi

Peygamber efendimizin sakalı şerifi Posof Merkez camiine getirilerek cemaatin görmesine sunuldu.

Peygamber efendimizin sakalı şerifi Posof Merkez camiine getirilerek cemaatin görmesine sunuldu.

Ardahan Dervişbey Camiinde muhafaza edilen sakalı şerif Ramazan ayı münasebetiyle Posof'a da getirilerek öğle namazından sonra cemaate sunuldu.

Posof müftüsü ve imamlar tarafından okunan ilahi ve salavatlarla cemaat sıraya geçerek çocuklarla beraber ziyaret edildi. Erkeklerin ardından kadınlar da duygulu bir halde sakalı şerifi ziyaret ettiler. - ARDAHAN

Posof'ta Sakal-ı şerife yoğun ilgi
Posof'ta Sakal-ı şerife yoğun ilgi
Posof'ta Sakal-ı şerife yoğun ilgi
Posof'ta Sakal-ı şerife yoğun ilgi

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Sakal I Şerif, Peygamber, Ramazan, Ardahan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Posof'ta Sakal-ı şerife yoğun ilgi - Son Dakika


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