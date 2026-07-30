Posof\'ta Yaz Kur\'an Kursu\'na Dondurma İkramı

Ardahan'ın Posof ilçesinde Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik dondurma ve patlamış mısır ikramı etkinliği düzenlendi.

Posof İlçe Müftülüğü, ilçe merkezindeki Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencileri sevindiren bir etkinliğe imza attı. Kurs süresince dini ve manevi eğitimler alan öğrencilere, Müftülük tarafından dondurma ve patlamış mısır ikram edildi.

Yaz sıcaklarında dondurma ile serinleyen öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi. Kursun manevi atmosferine neşe katan etkinlikte çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. İlçe Müftülüğü yetkilileri, öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve kursu daha eğlenceli hale getirmek amacıyla bu tür sosyal etkinliklerin devam edeceğini belirtti.