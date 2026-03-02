Posof'un kurtuluşunun 105'nci yıldönümü kutlandı - Son Dakika
Posof'un kurtuluşunun 105'nci yıldönümü kutlandı

Posof'un kurtuluşunun 105'nci yıldönümü kutlandı
02.03.2026 13:09  Güncelleme: 13:17
Posof'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıldönümü törenle kutlandı.

Atatürk anıtına kaymakamlık, Garnizon komutanlığı ve Belediye başkanlığı çelenklerinin konulmasından sonra Posof şehitliğine yürüyüş yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Kuran okundu ve dualar edildi.

Tören alanında toplanan vatandaşlarla resmi kurum ve kuruluşların yetkililerinin de birlikte ören alanında saygı duruşu ve okunan istiklal marşından sonra ilçe kaymakamı, garnizon komutanı ve Belediye başkanı birlikte vatandaşların kurtuluş gününü kutladılar.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci tarafından yapıldı. Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi, Posof Çok Programlı Anadolu lisesi, Halit Paşa Yatılı Bölge Orta Okulu ve Posof İlk okulu öğrencileri tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okundu. Posof yerel şairler tarafından da Posof la ilgili şiirler okundu. Halit Paşa Yatılı Bölge Orta Okulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisinden sonra Posof un kurtuluşu konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi ve atlı gösteriler yapılarak program sona erdi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Yerel, Son Dakika

İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Lisede dehşet Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Korkulan oldu Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu
