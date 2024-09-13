Prag Büyükelçisi Kırıkkale'yi Ziyaret Etti

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Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, makamında gerçekleştirdiği görüşmede, Büyükelçi Metin Feyzioğlu'na şehrin gelişimi ve potansiyeli hakkında bilgi verdi. Vali Makas, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Feyzioğlu'na ve konuklarına teşekkür etti.

Ziyarette, iş insanı Ömer Gültekin ve Avukat Görkem Alyanak da yer aldı. - KIRIKKALE