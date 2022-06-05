Profesörden çevre uyarısı: "Çevre sorunları gelecekte insan hayatını olumsuz etkileyecek" - Son Dakika
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Profesörden çevre uyarısı: "Çevre sorunları gelecekte insan hayatını olumsuz etkileyecek"

05.06.2022 14:06
Profesörden çevre uyarısı: "Çevre sorunları gelecekte insan hayatını olumsuz etkileyecek"

Profesörden çevre uyarısı: "Çevre sorunları gelecekte insan hayatını olumsuz etkileyecek" Prof. Dr. Belgin Elipek: Uyarı: "Çevreyi korumak adına alınacak her tedbir gelecek için çok önemlidir" Prof. Dr.

Profesörden çevre uyarısı: "Çevre sorunları gelecekte insan hayatını olumsuz etkileyecek"

Prof. Dr. Belgin Elipek: Uyarı:

"Çevreyi korumak adına alınacak her tedbir gelecek için çok önemlidir"

EDİRNE - Prof. Dr. Belgin Elipak, "Nasıl ki bir geziye gittiğinizde cep telefonu, çanta, mont gibi önemli eşyalarınızı orada bırakmıyorsanız, çöplerinizi de bırakamazsınız, çünkü onlar sizin malınızdır" dedi.

Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Belgin Elipek, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla vatandaşlara çöp ve atıklarını suya bırakmamaları için çağrıda bulundu. Suların kullanılabilir şekilde yönetiminin sağlanması için suya atık bertarafının durdurulması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Elipek, sucul alanların etrafında piknik yapan ve bu alanlardan faydalanan insanların suya daha fazla sahip çıkması gerektiğini söyledi.

"Katı atıklar çok uzun yıllar parçalanmadan ekosistemde kalabiliyorlar"

Vatandaşlara çöp ve atıklarını suya bırakmamaları için çağrıda bulunan Prof. Dr. Elipek, "Özellikle katı atıklar çok uzun yıllar parçalanmadan ekosistemde kalabiliyorlar. Parçalandıkları zaman da suyun içinde olmaması gereken kimyasalların suya geçişine neden olabiliyorlar. Nasıl ki bir geziye gittiğinizde cep telefonu, çanta, mont gibi önemli eşyalarınızı orada bırakmıyorsanız, yanınızda götürdüğünüz çöplerinizi de bırakamazsınız, çünkü onlar sizin malınızdır" şeklinde açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Belgin Elipek, Özellikle son dönemlerde çevresel olaylarla ilgili duyarlılığın artmasının memnun edici olduğunu ancak yine de çevre ile ilgili duyarlılığın sosyal medyadan oluşturulan slaytlarla sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekti.

"Atık yağlar ya da suyu kirletecek materyallerin sulara verilmesini mutlaka önlemeliyiz"

Günlük hayatta da doğayı ve çevreyi koruyacak tüm önlemlerin kişisel bazlı da alınması ve bunun için çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Elipek, "Örneğin suyun kullanımında çok dikkatli olmak, ya da lavabodan döktüğümüz atık yağlar ya da suyu kirletecek olan materyallerin sulara verilmesini mutlaka önlememiz gerekiyor. Bunun dışında bizim cevre için yapacağımız en önemli şey, atıklarımızı ayrıştırmak olmalı. Çünkü bir maddeyi yeniden yaparken harcanan enerji yerine onu geri dönüşümle tekrar kullanıma kazandırmak çevre dostluğu acısından oldukça önemlidir" dedi.

"Tunca Nehrinde iki tip kirlilik var""

Dünya Çevre Günü vesilesiyle insanlara çevreyi koruma adına alacakları her tedbirin onların gelecekleri için bir tedbir olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Elipek, "Tunca Nehrine baktığımız zaman suyun içerisinde 2 tip kirlilik olduğunu görürüz. Bunlardan birisi fiziksel kirleticiler yani suya atılan gözle görülen cam şişeler, pet şişeler, plastikler, lastikler gibi. Bir de gözle görülmeyen kimyasal atıklar var. Bunlar da evsel atıklardan gelen yağlar, yanda tarımsal alanlardan gelen gübreler gibi maddelerdir" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Trakya Üniversitesi, Dünya Çevre Günü, Araştırma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Profesörden çevre uyarısı: 'Çevre sorunları gelecekte insan hayatını olumsuz etkileyecek' - Son Dakika

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