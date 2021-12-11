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Projede emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi - Son Dakika

Projede emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi

11.12.2021 14:46
Projede emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz ay İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 'Mavi Yemiş Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında ilçede yapılan dikim etkinliğinde emeği geçen personele İlçe Kaymakamı Ferhat Altay teşekkür etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz ay İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 'Mavi Yemiş Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında ilçede yapılan dikim etkinliğinde emeği geçen personele İlçe Kaymakamı Ferhat Altay teşekkür etti.

Projesi' kapsamında 3 köye toplamda 50 dekar alan da yaban mersini ekilmişti. Kaymakam Altay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert ve kurum çalışanları ile bir araya gelerek görev yapan personele başarı belgesi verdi. Kaymakam Altay, projenin gerçekleştirilmesindeki katkılarından dolayı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'a, teşekkür etti. - BİLECİK

Projede emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi
Projede emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi
Projede emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi
Projede emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi
Projede emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi
Projede emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi
Projede emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi
Projede emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi
Projede emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi

Hisarcık, Bilecik, Altay, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Projede emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi - Son Dakika


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