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"Prostat riski 40 yaşında başlıyor" - Son Dakika

"Prostat riski 40 yaşında başlıyor"

11.01.2022 20:38

"Prostat riski 40 yaşında başlıyor" Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Hatice Başaran Gökşen, prostat riskinin 40'lı yaşlarda başladığını belirtip Radyasyon Onkolojisinin prostat kanseri tedavisindeki öneminden bahsetti Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr.

"Prostat riski 40 yaşında başlıyor"

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Hatice Başaran Gökşen, prostat riskinin 40'lı yaşlarda başladığını belirtip Radyasyon Onkolojisinin prostat kanseri tedavisindeki öneminden bahsetti

SİVAS - Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Hatice Başaran Gökşen, prostat riskinin 40'lı yaşlarda başladığını belirtip Radyasyon Onkolojisinin prostat kanseri tedavisindeki öneminden bahsetti.

Sivas Numune Hastanesi Uzman Doktorlarından Hatice Başaran Gökşen, prostat kanserindeki risk gruplara değinerek "Prostat Kanseri her erkeğin özellikle 40 yaşından itibaren yaşamında karşılaşma ihtimali çok yüksek olan bir kanser tipi olarak karşımıza çıkmaktadır. 40 yaşlarında başlamakla birlikte 90 yaşlarına kadar da risk devam etmektedir. Prostat Kanseri genetik yatkınlığı bünyesinde barındıran ama herhangi bir genetik yatkınlık olmaksızın ortaya çıkma ihtimali olan bir kanser türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Genetik yatkınlık da şöyle Meme kanserinde de olduğu gibi genetik mutasyonlar karşımıza çıkar, bu genetik yatkınlığı ardından getirir, ailesel yatkınlıkta bir kişinin babasında, amcasında, dedesinde prostat kanseri var ise kendisi yüksek riskli olarak addedilmektedir. Bu kişilere 40'lı yaşlardan itibaren taramalar yapılması tavsiye edilmektedir. Bunun dışında herhangi bir şekilde risk faktörü olmayan insanlarda ise 50 yaşı aşmamak suretiyle tarama programlarına başlamasını tavsiye etmekteyiz" dedi.

Bu sorunları yaşayanlar mutlaka muayene olsun

Tarama programları hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Hatice Başaran Gökşen, prostat belirtilerini şu şekilde sıraladı. "Tarama programları çok basit şeyler içermektedir. Kanda bakılan prostat spesifik antijen testiyle birlikte Üroloji uzmanının yaptığı prostat muayenesi çok büyük bir önem arz etmektedir. Hastanın da kendisini düzenli olarak takip etmesi gerekmektedir. Erkekler herhangi bir işemede sorun, kanama, zorlanma gibi sıkıntılar yaşadığından ihmal etmemeliler. Mutlak surette ilk olarak bir üroloğa danışılması tavsiye edilmektedir. Çünkü prostat kanseri erken tanıda çok büyük tedavi avantajımızın olduğu bir kanser tipidir" dedi.

Radyasyon Onkolojisi tedavide önemli

Radyasyon Onkolojisinin prostat kanseri tedavisinde önemli bir yer aldığını belirten Uzm. Dr. Hatice Başaran Gökşen, "Radyasyon Onkolojisi prostat kanseri tedavisinin her yerinde yer almaktadır. En erken evresinden tutun; en geç evresinde terminal dönem dediğimiz hastanın vefat etmesine ortalama 3 ay kalacak döneme kadar Radyasyon Onkolojisinin definitif dediğimiz tümden prostat kanserinin tedavi etmeden, palyatif dediğimiz hastaların semptomlarını azaltmaya kadar devam eden hastanın kanserle olan tüm hayatı boyunca olan büyük bir yeri vardır. Prostat kanserli hastalarla baştan sona kadar birlikte oluyoruz. Erken tanıya geldiğimizde de evre 1, evre 2 grupta olan hastalarımız tamamen kanseri yenme ihtimali çok yüksek şansa sahip olan hasta grubudur ve bu hasta grupları radyo tedavi aldıklarında iyi bir şekilde cevap vermektedir. Hastaların yaşam ömrü etkilenmeksizin, tümör tamamen yok olarak hayatlarına devam etmektedir. Bunun dışında evre 4 dediğimiz metastatik evrede de radyoterapi büyük bir önem arz etmektedir. Literatürde şöyle bir durumda var, prostatta hastalık var ve 3-4 yerde metastazı varsa bunlar dahi radyasyonla tedavi edilip hasta tamamen bu kanserden kurtarılma safhasına getirilebiliyor. Sağ kalımı belirgin bir şekilde uzatılabiliyor. Bu da hastalarımız açısında çok değerli bir literatür bilgisidir" dedi.

Cinsel rahatsızlıklarda da kullanılıyor

Radyoterapinin diğer etkilerini de anlatan Uzm. Dr. Hatice Başaran Gökşen sözlerini şöyle tamamladı; "Radyoterapi alan hastalarımızda genellikle cinsel aktivitede düzensizlik durumu ve işemede fonksiyonlarında ilk dönemlerde sıkıntı oluşabiliyor. Yayınlanan makalelere baktığımızda ürolojide yapılan ameliyatlara kıyasla bunların anlamlı olarak düşük düzeyde olduğu gözlemlenmiş ve radyoterapinin aslında o fonksiyonları korumada istatistiksel olarak daha başarılı olduğu ortaya konmuştur.

Prostat riski 40 yaşında başlıyor
Prostat riski 40 yaşında başlıyor
Prostat riski 40 yaşında başlıyor

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Prostat Kanseri, Radyasyon, Prostat, Kanser, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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