Protokol ilk iftarı şehit ve gazi aileleri ile yaptı

Afyonkarahisar'da Ramazan'ın ilk iftarında protokol üyeleri şehit aileler ve gaziler ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinasyonuyla 81 ilde eş zamanlı olarak kurulan "Büyük Aile Sofraları" çerçevesinde Afyonkarahisar'da da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi. Program kent merkezi ile birlikte ilçelerde de yapıldı. Programa Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın yanı sıra Belediye Başkanı Burcu Köksal, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yalçın Tecimer, Hava ve Füze Üs Komutanı Tuğgeneral Cüneyt Güven ve il protokol üyeleri katıldı. - AFYONKARAHİSAR