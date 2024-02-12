Pursaklar 2. Kitap Günleri'nde Yazarlar Okurlarla Buluşuyor - Son Dakika
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Pursaklar 2. Kitap Günleri'nde Yazarlar Okurlarla Buluşuyor

Pursaklar 2. Kitap Günleri\'nde Yazarlar Okurlarla Buluşuyor

Pursaklar Belediyesi'nin organize ettiği Pursaklar 2. Kitap Günleri'nde Türkiye'nin önde gelen yazarları kitapseverlerle buluşmaya devam ediyor. 18 Şubat tarihine kadar devam edecek olan kitap günlerinde, 101'in üzerinde yayınevinin katılım sağladığı, 65 yazar ile imza günü ve 17 farklı konuşmacı ile söyleşi programlarının düzenlendiği, her gün yerel yazarların imza gününe katıldığı organizasyona 3 günde rekor katılım sağlayan vatandaşların büyük ilgisini ve beğenisini kazanıyor.

12.02.2024 13:13  Güncelleme: 13:17
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Pursaklar Belediyesi'nin organize ettiği Pursaklar 2. Kitap Günleri'nde Türkiye'nin önde gelen yazarları kitapseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Pursaklar 2. Kitap Günleri'nde birbirinden değerli yazar, okurlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. 18 Şubat tarihine kadar devam edecek olan kitap günlerinde, 101'in üzerinde yayınevinin katılım sağladığı, 65 yazar ile imza günü ve 17 farklı konuşmacı ile söyleşi programlarının düzenlendiği, her gün yerel yazarların imza gününe katıldığı organizasyona 3 günde rekor katılım sağlayan vatandaşların büyük ilgisini ve beğenisini kazanıyor.

"Okuyan şehir Pursaklar"

Birçok farklı programın ve etkinliğin yer aldığı Pursaklar 2. Kitap Günleri'ne ilginin çok yoğun olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "7'den 70'e tüm hemşehrilerimiz kitap almak, değerli yazarlarımızın imza ve söyleşilerine katılmak, çeşitli aktivitelerde yer almak için Yaşam Merkezimizi ziyaret ediyor. Kitapseverlerin ilgiyle takip ettiği, içeriği dopdolu çok güzel bir programlarımız oluyor. Özellikle söyleşilerin doluluğu, yazarlarımızın imzalarındaki sıralar ne kadar doğru bir iş yaptığımızın en açık göstergesidir. Okuyan şehir Pursaklar. Pursaklar 2. Kitap Günleri artık sadece Pursaklar'da değil Ankara genelinde takip edilen bir etkinlik haline dönüştü. Tüm kitapseverleri etkinliğimize katılmaya davet ediyorum" dedi.

Hayati İnanç, Nurullah Genç, Bekir Develi, Hatice Kübra Tonga, Kuklamanya, Adem Karafilik, Sinan Yağmur'un söyleşi ve imza gününün gerçekleştirildiği Pursaklar 2. Kitap Günleri Festivalleri'nde önümüzdeki günlerde Erhan Şibik, Sinan Akyüz, Ayşegül Sözen Dağ, Gri Koç, Sertaç Abi, Bahadir Yenişehirlioğlu, Merve Gülcemal, Sıtkı Aslanhan, İkbal Gürpınar ve kapanış programında ise Serdar Tuncer okurlarıyla buluşacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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