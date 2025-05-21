Pursaklar Belediye Başkanı\'ndan Vergi Ödeme Uyarısı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 2025 yılı Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan Reklam Vergilerinin 1. taksit ödemeleri için mükelleflere uyarıda bulundu.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediyelere ödenmesi gereken Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV), İlan Reklam Vergisi, her türlü ücret ve harç borçlarının son ödeme tarihi olan 2 Haziran Pazartesi öncesi uyarılarda bulundu.

"Gecikmeye düşmemek ve faiz işlememesi adına ödemelerinizi zamanında yapmanızı önemle rica ederim"

Vergi ödemelerinde son günlerin yaklaştığını belirten Başkan Çetin, "Belediyemizin hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi, ilçemizi gelişimi ve hemşerilerimize daha kaliteli bir hizmet sunabilmek adına Emlak, ÇTV ve İlan Reklam Vergilerinin ödenmesi büyük önem taşımaktadır. Gecikmeye düşmemek ve faiz işlememesi adına ödemelerinizi zamanında yapmanızı önemle rica ederim. Gösterdiğiniz duyarlılık ve destek için teşekkür ediyorum" dedi.

Belediyelere ödenen emlak ve çevre temizlik vergilerini ödemede gecikmeden kaynaklı gecikme zammı ile karşılaşmamaları için vergilerini belirtilen tarihlerde ödemeleri konusunda uyarıda bulunan Pursaklar Belediyesi vatandaşlara, kaymakamlık tahsilat bürosunda, PTT şubelerinden 284963 posta çeki hesabına, Halkbank ile Vakıfbank'ın tüm şubelerinden ve 'https://ebelediye.pursaklar.bel.tr/' internet sayfasından çevrimiçi olarak ya da vezne yoluyla da ödeme imkanı sunuyor. - ANKARA