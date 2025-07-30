Pursaklar Belediyesi, Çankırı\'daki Orman Yangınları ile Mücadeleye Destek Oluyor

Pursaklar Belediyesi, Çankırı'da devam eden orman yangınları ile mücadele etmek için görevli tüm ekipleri ile çalışmalara destek oluyor.

Ülkenin birçok farklı noktasında birbiri ardına çıkarak kısa sürede yerleşim yerlerine ve geniş alanlara yayılan orman yangınları sürerken, Çankırı'da çıkan orman yangınlarına müdahale çalışmalarına Pursaklar Belediyesi yd destek oluyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplers. yol açma, yangın bölgesini temizleme ve soğutma gibi birçok çalışmaya destek verirken, Park ve Bahçeleri Müdürlüğü ekipleri de yangın bölgelerine su tankerleri ile su taşıyor.

"İnşallah en kısa zamanda bu sıkıntının da üstesinden geleceğiz"

Yangın bölgesindeki ateşi bir an önce söndürmek adına belediyenin bütün imkanlarını seferber ettiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Çankırı'daki orman yangınına müdahale çalışmalarına destek olmak üzere ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik. İş makinelerimiz ve tankerlerimiz çalışmalarına devam ediyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgede hizmet veriyor. İnşallah en kısa zamanda bu sıkıntının da üstesinden geleceğiz. Görevi başındaki tüm kahramanlara kolaylıklar diliyorum, Allah (cc) yardımcınız olsun" dedi. - ANKARA