Pursaklar Belediyesi, Evde Berber Hizmeti ile yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor - Son Dakika
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Yerel

Pursaklar Belediyesi, Evde Berber Hizmeti ile yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor

Pursaklar Belediyesi, Evde Berber Hizmeti ile yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor

Pursaklar Belediyesi, yaşlı, bakıma muhtaç ve özel gereksinimli vatandaşlara evlerinde ücretsiz berber hizmeti sunan Evde Berber Hizmeti projesini başlattı. Proje kapsamında vatandaşlara berber hizmetinin yanı sıra ücretsiz temizlik hizmeti de veriliyor.

24.04.2024 13:03  Güncelleme: 13:09
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Pursaklar Belediyesi, "Evde Berber Hizmeti" projesi ile ilçede yaşayan yaşlı, bakıma muhtaç ve özel gereksinimli vatandaşlara evlerinde ücretsiz berber hizmeti veriyor.

Pursaklar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, özel gereksinimli ve evlerinden çıkamayıp berbere gidemeyen yaşlı vatandaşlara yönelik olarak, berber hizmeti veriyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından belediyeye başvuran yaşlı, bakıma muhtaç ve özel gereksinimli vatandaşlara, berber hizmetinin yanı sıra ücretsiz temizlik hizmeti de veriyor.

Vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına gerekli bütün adımları attıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar'da yaşayan özel gereksinimli ve yaşlı hemşehrilerimiz için Evde Berber Hizmeti veriyoruz. Kendi başına dışarı çıkamayan yaşlılarımız evlerine yönlendirdiğimiz profesyonel berberimizin ellerinde bakımlı bir görünüme kavuşuyor. Saç kesimi ile yaşlılarımızın ve özel gereksinimli kardeşlerimizin yüzlerindeki tebessüm, bizim için dünyalara bedel. Bu ilçede hiç kimse yalnız değil. Yaşlı, bakıma muhtaç ve özel gereksinimli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmak ve onlara her anlamda destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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