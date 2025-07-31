Pursaklar Belediyesi, İş Arayan ve İşverenleri Bir Araya Getiriyor

Vatandaşlara yeni iş imkanları bulmak amacıyla işletmelerle sürekli iletişim halinde olan Pursaklar Belediyesi İstihdam Şefliği, işveren ile iş arayanları bir araya getirmeye devam ediyor.

İş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla yoğun mesai harcayan Pursaklar Belediyesi, işveren ile iş arayan vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor.

"İstihdama yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek"

İş arayan ile işçi arayan firmalar arasında köprü olmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İş arayan vatandaşlara yeni iş kapıları aralamak adına sürekli işverenler ile dirsek temasındayız. Amacımız, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızı istihdama kazandırmak, iş arayan hemşehrilerimizin yanında olmak. Bu tür buluşmalarla, hem firmaların personel ihtiyacına katkı sağlıyoruz hem de vatandaşlarımızın iş bulmalarına aracılık ediyoruz. İstihdama yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

Firma yetkililerinden yapılan açıklamada, yapılacak değerlendirmelerin ardından söz konusu şirkette işbaşı yapacak olan kişilerin en kısa süre içerisinde belirlenerek taraflara gerekli bilgilerin verileceği kaydedildi. - ANKARA