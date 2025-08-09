Pursaklar Belediyesi, Karabük\'teki Orman Yangınlarına Destek Oluyor

Pursaklar Belediyesi, Karabük'te devam eden orman yangınları ile mücadele etmek için görevli tüm ekiplerini seferber ederek söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Çankırı'da geçen günlerde çıkan orman yangınlarında iş makinası ve su tankerlerini seferber eden Pursaklar Belediyesi, şiddetli yangınlar nedeniyle zor günler geçiren Karabük'e yardım elini uzattı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yol açma, yangın bölgesini temizleme ve soğutma gibi birçok çalışmaya destek verirken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile de yangın bölgelerine su tankerleri ile su taşıyarak desteğini sürdürmeye devam ediyor.

"Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgede hizmet veriyor"

Ülke genelinde devam eden orman yangınlarından ötürü büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Karabük'te meydana gelen orman yangınına destek amacıyla ekiplerimizi hızla bölgeye sevk ettik. Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgede hizmet veriyor. İnşallah en kısa zamanda bu sıkıntının da üstesinden geleceğiz. Sahada görev yapan tüm kahramanlara güç ve sabır diliyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Yaraları hep birlikte saracağız" dedi. - ANKARA