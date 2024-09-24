Pursaklar Belediyesi'nde Hanım Evleri'nde Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı - Son Dakika
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Pursaklar Belediyesi'nde Hanım Evleri'nde Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı

Pursaklar Belediyesi\'nde Hanım Evleri\'nde Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı

Ankara'nın Pursaklar Belediyesi'ne bağlı 'Hanım Evleri', yeni eğitim dönemi için kurs kayıtlarına devam ediyor. Kadınlara meslek edinme ve hobi kurslarının yanı sıra sosyal aktivite imkanları sunan bu program, yeni dostluklar kurma fırsatı da sağlamaktadır.

24.09.2024 15:11  Güncelleme: 15:13
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Kültürden sanata, eğitimden spora birçok alanda kurslar veren Ankara'nın Pursaklar Belediyesi'ne bağlı "Hanım Evleri"nde, yeni eğitim öğretim dönemi için kurs kayıtları devam ediyor.

Her yıl on binlerce kadına eğitim veren Pursaklar Belediyesi, birçok farklı branşta kursların verildiği ve çeşitli etkinliklerin merkezi haline gelen "Hanım Evleri"nde yeni dönem kayıtlarına devam ediyor.

Hanım Evlerinde eğitim almaya başlayacak olan kadınlar, hobi edinme ve aile bütçelerine katkı sağlayacak meslek edinme kursları ile birlikte yeni beceriler elde etme imkanı bulurken, yeni arkadaşlıklar ve yeni dostluklar edinme fırsatı da bulacak.

Meslek öğrenmek isteyen, yeni dostluklar edinmek isteyen ve kaliteli zaman geçirmek isteyen tüm kadınları "Hanım Evleri"ne beklediklerini ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Kursiyerlerimiz ilçemizin farklı mahallelerinde yer alan 5 farklı 'Hanım Evimi'zde, hem yeni arkadaşlıklar ediniyor, hem de aile bütçesine katkı da bulunacak meslekler öğreniyorlar. Onlar için çeşitli aktivitelerin yanı sıra öğrendikleri meslekler üzerine kendi işlerinin patronu olma kabiliyetini kazandıran eğitimler veriyoruz. Kendi iş yerlerini açan kursiyerlerimizi gördükçe ne kadar önemli bir hizmete imza attığımızı görmek bizleri de ziyadesi ile mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pursaklar Belediyesi'nde Hanım Evleri'nde Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı - Son Dakika

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