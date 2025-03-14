Pursaklar Belediyesi'nden Ramazan Etkinlikleri: Huzur Dolu Anlar

Pursaklar Belediyesi, ilahi, ezgiler ve birbirinden keyifli etkinliklerle ilçe halkına huzur dolu anlar yaşattı.

Pursaklar Belediyesi, Ramazan ayının manevi havasını vatandaşların hissetmesi için ilahi, ezgiler ve birbirinden keyifli etkinlikler gerçekleştirdi. Pursaklar Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayında Yaşam Merkezi'nde gencinden yaşlısına tüm yaş grubuna hitap eden etkinlikleri Pursaklar halkı ile buluşturdu.

"Her akşam her yaşa hitap edecek olan programlarımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyorum"

Etkinlikler hakkında konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Ramazan ayının huzur iklimini tüm hemşehrilerimizle birlikte yaşamak adına geleneksel hale getirdiğimiz Pursaklar'da Ramazan programımız büyük bir coşkuyla devam ediyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan etkinliklerimizle vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza unutulmaz bir Ramazan yaşatacağız. Her akşam her yaşa hitap edecek olan programlarımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyorum" dedi.

Pursaklar Belediyesi, 7-25 Mart tarihleri arasında Pursaklar'da Ramazan etkinlikleri kapsamında ilahi, ezgi, söyleşi ve şiir naat dinletisi, semazen gösterisi, ebru sanatı, cam üfleme sanatı, kaliagrafi sanatı, çömlek sanatı, tokat baskısı, ahşap yakma sanatı, yüz boyama, minik ressamlar atölyesi, taş boyama atölyesi, Hint kınası, bubble world, şişme oyun evi, air hockey, rodeo, uçan balon, nostaljik salıncak, kinetik kum alanı, yetenek parkuru, kara tahta boyama, kapla alanı, geoboard, puzzle bloklar ve konserler başta olmak üzere her gün birçok gösteri düzenleyecek. - ANKARA