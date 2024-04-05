Pursaklar Belediyesi Ramazan Etkinlikleriyle İlçe Halkını Coşturdu

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Ankara'nın Pursaklar Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca 5 farklı mahallede, 5 farklı salonda düzenlenen ve ilçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, muhteşem gösterilerle sona erdi.

Ankara'nın Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen ve yaklaşık bir ay boyunca iftardan sonra vatandaşların eğlenmek için akın ettiği, 5 farklı mahallede, 5 farklı salonda gerçekleştirilen Ramazan etkinliklerinde, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, çeşitli gösteriler ve oyunlar ile sona erdi. 7'den 70'e tüm ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiği Ramazan etkinliklerinde, çocuklar çocuk olmanın tadına varırken, büyükler de etkinliklere katılarak Ramazan ayının manevi huzurunu ve tadını doyasıya yaşadı.

Ramazan ayının huzurunu ve bereketini tüm vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hemşerilerimiz Pursaklar'da yapmış olduğumuz birbirinden farklı programlar ve etkinliklerde Ramazanı dolu dolu yaşadı. Hemşerilerimiz yönelik manevi değeri yüksek programları her gün düzenlerken çocuklarımızın doyasıya eğleneceği etkinlikler de düzenledik. Çünkü çocukların içinde olmadığı, çocuk cıvıltısının yankılanmadığı Ramazanlar eksiktir. Büyüğünden küçüğüne her bir hemşerimizi memnun edebildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı. - ANKARA