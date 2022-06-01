Pursaklar Belediyesi vatandaşların acılı gününde yanında - Son Dakika
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Pursaklar Belediyesi vatandaşların acılı gününde yanında

01.06.2022 11:30
Pursaklar Belediyesi vatandaşların acılı gününde yanında

Pursaklar Belediyesi, definden cenaze nakline, taziye çadırından çay ikramına ücretsiz cenaze hizmetleri ile vatandaşların hüzünlü günlerinde yanında oluyor.

Pursaklar Belediyesi, definden cenaze nakline, taziye çadırından çay ikramına ücretsiz cenaze hizmetleri ile vatandaşların hüzünlü günlerinde yanında oluyor.

Pursaklar Belediyesi, ücretsiz cenaze hizmeti vererek yakınını kaybeden vatandaşlara en acı gününde destek olarak hızlı ve sorunsuz cenaze hizmetiyle vatandaşların acılarına ortak oluyor. Pursaklar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, cenaze sahiplerinin evinin önüne taziye çadırı, masa, sandalye, çay bardağı, çay ve şeker desteği ile ilçe sakinlerinin hüzünlü ve acılı günlerinde destek oluyor.

Vatandaşların iyi gününde ve kötü gününde yanlarında olmaya büyük önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hemşehrilerimizin yakınlarını kaybettiği acı dolu günlerinde cenaze evinin yükünü hafifletmek için yardımlarda bulunuyoruz. Definden cenaze nakline, taziye çadırından çay ikramına, masasından sandalyesine çeşitli desteklerde bulunuyoruz. Belediye olarak en zor günlerinde vatandaşlarımızın acılarını hafifletebilmek için üzerimize düşen ne varsa yerine getiriyoruz. Bu vesile ile ebediyete irtikal eden tüm ölmüş hemşerilerime Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi vatandaşların acılı gününde yanında
Pursaklar Belediyesi vatandaşların acılı gününde yanında

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Kaynak: İHA

Pursaklar Belediyesi, Cenaze, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pursaklar Belediyesi vatandaşların acılı gününde yanında - Son Dakika


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