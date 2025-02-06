Pursaklar Belediyesi Yeni İş İmkanları Sunuyor

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Yeni iş kapıları aralamak adına işveren ile iş arayanları bir araya getiren Pursaklar Belediyesi, vatandaşlara yeni iş imkanları sunmaya devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde vatandaşlara yeni iş kapıları aralamak adına esnafla sürekli dirsek temasında bulunan İstihdam Şefliği, ilçe halkının istihdamına destek olmak için yoğun mesai harcıyor. Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda 90 erkek, 10 kadın depo personeline ihtiyacı olan marketler zinciri ana deposu için 621 kişiyi arayan Pursaklar Belediyesi, 214 kişiden olumlu cevap alırken, sosyal medyadan görüp gelen 59 kişi ile birlikte toplam 162 kişi ile iş görüşmesi gerçekleştirdi. Firma yetkililerinin yapacakları değerlendirmenin ardından firmada iş başı yapacak olan vatandaşların belirleneceği ifade edildi.

"En büyük amacımız hemşehrilerimize farklı kollarda iş imkanları sunabilmek"

Vatandaşların evlerine ekmek götürmelerine aracılık etmelerinin kendileri için en büyük mutluluk olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İstihdam odaklı birçok projeye imza atarak, bugüne kadar olduğu gibi iş arayan-işveren buluşmalarımızı 2025 yılında da hız kesmeden sürdürüyoruz. En büyük amacımız hemşehrilerimize farklı kollarda iş imkanları sunabilmek. İşverenlerin de eleman açığını doğru adaylarla ve çok daha hızlı şekilde kapatmalarına yardımcı oluyoruz. Bu motivasyonla hareket ederek vatandaşlarımıza yeni iş imkanları sunmak adına çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz" dedi. - ANKARA