Pursaklar\'da \'Anne Günü\' buluşması

08.05.2026 15:34  Güncelleme: 15:35
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Anneler Günü dolasıyla düzenlenen programda şehit anneleri, huzurevi sakinleri ve diğer annelerle bir araya geldi.

Pursaklar Belediyesi tarafından Nejla Kızılbağ Huzurevi'nde düzenlenen Anneler Günü programında şehit anneleri başta olmak üzere huzurevi sakinleri, ebeveyn kaybı yaşayan anneler, engelli evde bakım desteğinden faydalanan anneler ve sosyal ekonomik destek alan anneler bir araya geldi. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, annelerin toplumun temel direği olduğunu belirterek, her zaman büyük bir saygıyı hak ettiklerini ifade etti.

"Annelerimizin duaları, sevgisi ve emeği hayatımız boyunca yolumuzu aydınlatan en büyük güç kaynağıdır"

Annelerin hayatın en kıymetli hazinesi olduğunu belirten Başkan Çetin, "Annelerimiz, sevginin, fedakarlığın, sabrın ve merhametin en güzel temsilcileridir. Bizleri büyüten, yetiştiren ve hayatımıza yön veren annelerimizin hakkını ödememiz mümkün değildir. Onların duaları, sevgisi ve emeği hayatımız boyunca yolumuzu aydınlatan en büyük güç kaynağıdır. Başta vatan uğruna evlatlarını toprağa veren şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Onların duaları ve sevgisi bizler için en büyük güç kaynağıdır" dedi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren ve mahalle muhtarlarının katıldığı program kapsamında annelere çeşitli hediyeler ve çiçekler takdim edildi. Katılımcılar, müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Özellikle şehit anneleriyle yakından ilgilenen Başkan Çetin, onların gösterdiği fedakarlığın hiçbir zaman unutulamayacağını vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

