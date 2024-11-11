Pursaklar'da Engelsiz Yaşam Merkezi ile ENGELLER KALDIRILIYOR - Son Dakika
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Pursaklar'da Engelsiz Yaşam Merkezi ile ENGELLER KALDIRILIYOR

Pursaklar\'da Engelsiz Yaşam Merkezi ile ENGELLER KALDIRILIYOR

Pursaklar Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşların sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını destekleyerek yaşam kalitelerini artırmak amacıyla Engelsiz Yaşam Merkezi'ni hizmete sundu. Merkez, bireysel ve grup eğitimlerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler ile engelli bireylerin sosyal hayata adaptasyonunu kolaylaştırıyor.

11.11.2024 11:34  Güncelleme: 11:37
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Pursaklar Belediyesi, ilçedeki özel gereksinimli vatandaşların sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmalarını sağlayan Engelsiz Yaşam Merkezi, engelleri ortadan kaldırıyor.

Ankara'nın Pursaklar Belediyesi tarafından hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi, bireysel ve grup eğitimlerin yanı sıra özel gereksinimli vatandaşlarım sosyal yaşama daha kolay adapte olmalarına katkı sağlıyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, özel gereksinimli vatandaşların, el becerilerinden motor becerileri geliştirme kurslarına, eğitim seminerlerinden sohbetlere, spor etkinliklerinden kültür gezilerine vb. birçok etkinlik düzenleyerek gün boyu keyifli ve eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanıyor. Tesise gelecek olan vatandaşlar, aileleriyle birlikte burada düzenlenecek olan etkinliklere katılım sağlarken çeşitli gezilere katılma fırsatı da buluyor.

"Engelsiz Yaşam Merkezimizde her gün birbirinden farklı etkinlikler düzenliyoruz"

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Özel gereksinimli kardeşlerimizin, gündelik hayatlarını kolaylaştırmak adına Engelsiz Yaşam Merkezimizde her gün birbirinden farklı etkinlikler düzenliyoruz. Tesisimizi, özel gereksinimli kardeşlerimizin hayat kalitesini yükseltecek, ihtiyaçlarına cevap verecek bir merkez haline dönüştürdük. Amacımız kardeşlerimize faydalı olmak. Hem aileleri hem de engelli kardeşlerimizin yüzünden tebessüm hiç eksik olmasın" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pursaklar'da Engelsiz Yaşam Merkezi ile ENGELLER KALDIRILIYOR - Son Dakika

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