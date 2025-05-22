Pursaklar\'da Nezaket Okulları\'nda Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Pursaklar Belediyesine bağlı Nezaket Okullarında eğitim gören minik öğrencilere yönelik olarak Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi'nde mezuniyet töreni düzenlenmeye başladı.

Pursaklar Belediyesi'ne bağlı 5 farklı Nezaket Okullarında eğitim gören minik öğrencilerin ilk mezuniyet heyecanlarının ilki Merkez Nezaket Okulu'ndaki çocuklar tarafından gerçekleştirilen çeşitli gösteriler eşliğinde coşkuyla başladı. Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde gerçekleştirilen mezuniyet törenlerinde öğrencilerin ilk mezuniyet töreninde yer alan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, Ak Parti Pursaklar İlçe Başkanı İbrahim Kopan, çocukların mutluluklarına aileleri ile birlikte ortak oldu.

"Minik öğrencilerimizin, aileleri ile birlikte mezuniyet heyecanlarına ortak oluyoruz"

Nezaket Okullarında okul öncesi eğitimi gören minik öğrencilerin, mezuniyet törenlerine Merkez Nezaket Okulu ile başladıklarını ifade eden Başkan Çetin, "Nezaket Okullarımızda okul öncesi eğitimi minik öğrencilerimizin, aileleri ile birlikte mezuniyet heyecanlarına ortak oluyoruz. Bizlerde bugün olduğu gibi yarın da çocuklarımız için çalışmaya, onlara katkı sunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza bundan sonraki hayatlarında başarılarla dolu yıllar diliyorum" dedi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Merkez Nezaket Okulu ile başlayan mezuniyet törenleri, 4 farklı okul ile ilerleyen günlerde devam edeceği belirtildi. - ANKARA