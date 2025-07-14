Pursaklar\'ın Hanım Evlerinde 15 Temmuz şehitlerine dua

Pursaklar Belediyesi'ne Hüma Sultan Hanım Evi'nde 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde, şehitler rahmetle yad edildi.

Pursaklar Belediyesi'ne bağlı Hüma Hanım Evleri'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anlamlı bir anma programı düzenlendi. Programda, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

"O geceyi unutmamak ve unutturmamak hepimizin görevidir"

15 Temmuz'un vatan uğruna soka çıkan kahramanların yazdığı bir destan olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "15 Temmuz gecesi, bu milletin cesareti ve inancı sayesinde bir destan yazıldı. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hanım Evlerimizde düzenlenen bu anlamlı programla, o karanlık geceyi ve aziz kahramanlarımızı bir kez daha unutmadığımızı gösteriyoruz. Hanım Evimizde yapılan duaların o hain gece de bağımsızlık duygusunun milletin hafızasında ne kadar güçlü bir yer edindiğini görmek açısından büyük bir önem arz ediyor. O geceyi unutmamak ve unutturmamak hepimizin görevidir" dedi.

Hüma Sultan Hanım Evi'nde düzenlenen programlara çok sayıda kadın vatandaş katıldı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, vatan uğruna canını feda eden kahramanlar için dualar edildi. - ANKARA