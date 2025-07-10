Rabia Bilgili Son Yolculuğuna Uğurlandı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) İstişare Kurulu üyesi, Erzurum Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayhan Kara'nın kayınvalidesi Rabia Bilgili son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Orman Bölge Müdürlüğü'nden emekli Hacı Bilgili'nin eşi, Adnan, Fatih ve Alparslan Bilgili'nin annesi Rabia Bilgili tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti.
Anne Bilgili'nin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Cenaze namazına Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Kardelen TV Genel Yayın Yönetmeni Soner İstanbullu, Palandöken Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mahmut Akdağ ve yakınları katıldı. - ERZURUM
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