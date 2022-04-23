Radikal Eğitim Kurumları'nda 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
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Radikal Eğitim Kurumları'nda 23 Nisan coşkusu

23.04.2022 12:21
Radikal Eğitim Kurumları'nda 23 Nisan coşkusu

Radikal Eğitim Kurumları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını düzenlediği programlarla kutladı.

Radikal Eğitim Kurumları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını düzenlediği programlarla kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yılı nedeniyle, tüm yurtta etkinlikler vardı. Radikal Eğitim Kurumları da, 23 Nisan nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler çerçevesinde çocuklar, dans ve piyano gösterisi sundu, dünya starlarını canlandırdı, İspanyolca, Almanca ve İngilizce şarkılar söyledi. Öte yandan, 23 Nisan nedeniyle düzenlenen kompozisyon yarışmasının birincisi de programda açıklandı.

Radikal Eğitim Kurumları Kurucusu Erdal Avcı da, bayramın önemine dikkat çekerek, "23 Nisan 1920, 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarı ile kurulan meclisimizin tam bağımsızlık uğruna sarf ettiği azim ve kararlılığı dünyaya ilan ettiği gündür" dedi.

Avcı, "Cumhuriyet kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kutlu günü 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' olarak egemenliğimizi sonsuza kadar koruyacak olan çocuklarımıza armağan ederek, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleyi nesilden nesile unutulmadan aktarılmasına vesile olmuştur. Dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, barış içerisinde yaşayan bir dünya düzeninin oluşturulmasına katkıda bulunan önemli günlerimizden biridir. Sevgili çocuklar; sizler dünyanın en şanslı ve en çok sevilen çocuklarısınız. Sizi dünyaya getiren anne ve babalarınız dışında, çok büyük koruyucunuz ve yol göstericiniz var. O koruyucu, sizlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve sayısız şehitlerimizin hediyesi olan cumhuriyettir. Sizlere daha güçlü bir cumhuriyet, çağdaş ve güçlü bir Türkiye bırakmak için Radikal ailesi olarak gece gündüz çalışıyoruz. Biliyoruz ki aydınlık ve güzel yarınları sizlere borçluyuz. Sizler de bu istek ve gayretle çalışmalısınız. Bu nedenle sorumluluklarınızı yerine getirip geleceğe en iyi bir şekilde hazırlanmalısınız" şeklinde konuştu. - İZMİR

Radikal Eğitim Kurumları'nda 23 Nisan coşkusu
Radikal Eğitim Kurumları'nda 23 Nisan coşkusu
Radikal Eğitim Kurumları'nda 23 Nisan coşkusu

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Ulusal Egemenlik, Bağımsızlık, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Radikal Eğitim Kurumları'nda 23 Nisan coşkusu - Son Dakika


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