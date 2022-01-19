Radyo ESOGÜ Müzik Onair En İyi Üniversite Radyosu ödülüne aday - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin (ESOGÜ) sesi Radyo ESOGÜ, "Müzik Onair Ödülleri"nde, En İyi Üniversite Radyosu kategorisinde ödüle aday gösterildi.

Radyo ve Müzik Platformu Müzikonair, Bahçeşehir Üniversitesi ve Bahçeşehir Radyosu (BAU Radyo) ortaklığında bu yıl beşincisi düzenlenen "Müzik Onair Ödülleri"nde, En İyi Üniversite Radyosu kategorisinde ödüle aday gösterilen radyolar arasında Radyo ESOGÜ de yer aldı.

Toplam 21 kategoride ödüllerin verileceği yarışmada halk oylaması 31 Ocak tarihine kadar devam edecek. - ESKİŞEHİR