Ramazan ayı bereketiyle geldi, Batmanlı tatlıcıları 'tatlı' bir heyecan sardı - Son Dakika
Üye Girişi

Ramazan ayı bereketiyle geldi, Batmanlı tatlıcıları 'tatlı' bir heyecan sardı

04.04.2022 18:45

Ramazan ayı bereketiyle geldi, Batmanlı tatlıcıları 'tatlı' bir heyecan sardıBATMAN – Batman'da Ramazan ayı ile birlikte tatlıcılar, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan halka ve tulumba tatlısı üretimine ağırlık verdi.

Ramazan ayı bereketiyle geldi, Batmanlı tatlıcıları 'tatlı' bir heyecan sardı

BATMAN – Batman'da Ramazan ayı ile birlikte tatlıcılar, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan halka ve tulumba tatlısı üretimine ağırlık verdi.

Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da tatlıcılar, iftar sofralarında bölge halkının olmazsa olmazlarından yöresel halka ve tulumba tatlısına ağırlık verdi. Tatlı imalatçılarını, Ramazan ayı ile birlikte tatlı bir heyecan sardı. İftar saatinin yaklaşmasıyla tatlı kazanlarını cadde ve sokaklara çıkaran tatlıcılar, herkesin görebileceği yerlerde tatlıları pişirerek sıcak olarak vatandaşlara servis etmeye başladı.

"Günlük tatlı satışı 150 kilo"

Günlük 150 kilo tatlı sattıklarını belirten Bilgiye Yıldırım, vatandaşların tatlı tercihinin tulumba ve halka tatlı olduğunu söyledi. Yıldırım, "Günlük 150 kilo tatlı satışımız oluyor. Daha çok tulumba ve halka tatlı satışı oluyor. Tatlılarımız limonlu, fıstıklı, portakallı ve susamlı olmak üzere yaptık. Herkesin damak tadına uyusun diye bol çeşit yapıyoruz. Bu Ramazan'da daha fazla satış yapmaya başladık. Fakat aldığımız ürünlerdeki fiyat artışlarından dolayı istediğimiz gibi olmazsa da satışımız oluyor" dedi.

Ramazan ayı dolayısıyla satışların arttığını belirten tatlı imalatçılarından Adem Yıldırım ise geçen yıllara göre bu yıl, satışlarının arttığını ifade etti. Virüsten dolayı geçen yıl satışlarının olmadığını aktaran Yıldırım, "Bu yıl satışlarımız iyi gidiyor. Ancak artan giderlerden dolayı karımız az oluyor. İftara giden vatandaşlarımız, komşularımız, yarım kilo veya bir kilo sıcak tulumbasını, halka tatlısını alıp gidiyor. İnşallah satışlarımız daha iyi olacak" şeklinde konuştu.

Ramazan ayı bereketiyle geldi, Batmanlı tatlıcıları 'tatlı' bir heyecan sardı
Ramazan ayı bereketiyle geldi, Batmanlı tatlıcıları 'tatlı' bir heyecan sardı
Ramazan ayı bereketiyle geldi, Batmanlı tatlıcıları 'tatlı' bir heyecan sardı

YORUMLAR
500
Toroslar'da Ramazan Şenlikleri başladı Toroslar'da Ramazan Şenlikleri başladı Uluçam'da 200 yıllık gelenek yaşatılıyor Uluçam'da 200 yıllık gelenek yaşatılıyor

Ramazan, Batman, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ramazan ayı bereketiyle geldi, Batmanlı tatlıcıları 'tatlı' bir heyecan sardı - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Buça'daki vahşet görüntülerine ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Putin bir savaş suçlusu
18:15 Rusya, birçok AB ülkesine yönelik vize tedbirleri kararı aldı
18:10 Nihat Özdemir'in istifasıyla Rıdvan Dilmen'in 1 hafta önceki sözleri gündem oldu: Bana ihtiyaç var
18:06 Sedat Peker'in Ramazan kolilerini dağıtanlara gözaltı kararı!
17:36 Karpuz mevsimi geldi! fiyatından dolayı dilimle satılıyor
17:31 İstanbul'da ulaşıma zam teklifi bir kez daha reddedildi!
17:17 A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi son buldu
17:15 Batman'da boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştı, 11 yerinden bıçakladı!
17:08 Kızılay'dan anlamlı çağrı! Üretim sıkıntısı çeken üreticiler için zekat toplayacak
16:54 Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 18:56:37. #1.12#
SON DAKİKA: Ramazan ayı bereketiyle geldi, Batmanlı tatlıcıları 'tatlı' bir heyecan sardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement