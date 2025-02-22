Ramazan Ayı\'na Hazırlık Toplantısı

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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu başkanlığında, Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Asan, yurt müdürleri, manevi rehberler ve işleticilerin katılımıyla Destine Hatun Yurdu'nda ve il müdürlüğü toplantı salonunda Ramazan ayına hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantı da Afyonkarahisar'daki öğrenci yurtlarında Ramazan ayına özgü kültürel, manevi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi konusunda kapsamlı planlamalar yapıldı.

Toplantıda konuşan İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Ramazan ayının manevi atmosferinin öğrencilere hissettirilmesi amacıyla çeşitli etkinliklerin hayata geçirileceğini belirtti. Bu doğrultuda, geleneksel Ramazan kültürünü yaşatma hedefiyle Hacıvat-Karagöz gösterileri, Osmanlı macunu ikramı ve iftar sofralarının Ramazan'a uygun olarak düzenlenmesi gibi faaliyetlerin gerçekleştirileceğini ifade etti. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği içerisinde manevi rehberlerin eşliğinde öğrencilere yönelik Kuran-ı Kerim tilaveti ve dini sohbetlerin düzenleneceğini vurguladı.

Afyonkarahisar'daki öğrenci yurtlarında konaklayan gençlerin Ramazan Ayı'nı manevi bir atmosfer içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla, kültürel ve geleneksel öğeleri barındıran etkinlikler düzenlenecek. İl Müdürü Kasapoğlu, Osmanlı döneminden günümüze taşınan Ramazan geleneğinin öğrencilere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, bu ayın birlik ve beraberlik ruhunun pekiştirileceği bir fırsat olduğunu belirtti. Yurtlarda iftar programları düzenlenecek, sahur için uygun beslenme programları oluşturulacak ve öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları yapılacak.

Kasapoğlu, gençlerin Ramazan ayının manevi atmosferini yaşayabilmeleri için özel programlar hazırlanacağını dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR