Ramazan Bayramı, Havran İlçesinde coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ramazan Bayramı, Havran İlçesinde coşkuyla kutlandı

02.05.2022 19:12
Ramazan Bayramı, Havran İlçesinde coşkuyla kutlandı

Belediye Başkanı Emin Ersoy'un makamında meclis üyeleri ve belediye personelleri ile başlayan Ramazan Bayramı kutlama programı Kent Müzesi bahçesinde devam etti.

Belediye Başkanı Emin Ersoy'un makamında meclis üyeleri ve belediye personelleri ile başlayan Ramazan Bayramı kutlama programı Kent Müzesi bahçesinde devam etti.

Müzedeki programa İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Enver Özderin ve Belediye Başkanı Emin Ersoy günün anlam ve önemini belirten konuşmalarda bulunarak katılımcıların bayramını tebrik ettiler. Daha sonra ilçe kaymakamı ve belediye başkanı ilçedeki şehit ailelerini ve huzurevi sakinlerini ziyaret ederek bayramların kutladılar. - BALIKESİR

Ramazan Bayramı, Havran İlçesinde coşkuyla kutlandı
Ramazan Bayramı, Havran İlçesinde coşkuyla kutlandı
Ramazan Bayramı, Havran İlçesinde coşkuyla kutlandı
Ramazan Bayramı, Havran İlçesinde coşkuyla kutlandı
Ramazan Bayramı, Havran İlçesinde coşkuyla kutlandı

YORUMLAR
500
Serdivan, Ferizli ve Hendek'te bayramlaşma programı düzenlendi Serdivan, Ferizli ve Hendek'te bayramlaşma programı düzenlendi Nizip'te bayramlaşma programı düzenlendi Nizip'te bayramlaşma programı düzenlendi

Ramazan Bayramı, Enver ÖZDERİN, Emin Ersoy, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ramazan Bayramı, Havran İlçesinde coşkuyla kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
19:09 Diyarbakır'da bir AVM önünde iki grup tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
19:07 İYİ Parti lideri Akşener'in, "Başbakan Meral" sloganlarına cevabı dikkat çekti: Onu yapıyoruz inşallah
18:27 Berat Albayrak, Trabzonspor'un şampiyonluğunu gözyaşları eşliğinde kutladı!
17:48 Antalya'da sokak ortasında kadına şiddet uygulayan adam, çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü!
17:13 Ukrayna geri adım attı! Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine Büyükelçi Bodnar açıklık getirdi
17:10 Eşini öldürüp oğlunu yaralayan cani adam ifadesiyle kan dondurdu: Pişman değilim, bugün olmasa yarın olacaktı
17:09 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit maske zorunluluğu hakkında konuştu: 10 gün içeresinde kaldırılacağını düşünüyorum
16:17 Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını Paris'ten paylaştı!
16:15 Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninin ayrıntıları ortaya çıktı
15:43 Ukrayna donanması, Türk SİHA'ları ile Rus ordusuna ait iki tekneyi batırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 19:18:20. #1.13#
SON DAKİKA: Ramazan Bayramı, Havran İlçesinde coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement