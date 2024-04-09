Ramazan Bayramı'nda Doğru Beslenme İçin Öneriler

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Sağlığı Danışma Merkezi Diyetisyeni Müge Kinaş, Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların doğru ve dengeli beslenmesi için önerilerde bulundu. Kinaş, "Önceliğimiz porsiyon kontrolünü ayarlamak olmalı. Yüksek porsiyonlu besinler tükettiğimizde hazımsızlık, şişkinlik gibi problemler ve kan şekeri dengesizliğine yol açabiliriz" dedi.
Ramazan Bayramı süresince vatandaşları aşırı yemek yeme konusunda uyaran Mersin Büyükşehir Kadın Sağlığı Danışma Merkezi Diyetisyeni Müge Kinaş, özellikle şekerli ve hamur işlerinin dikkatli ve kontrollü bir şekilde tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Porsiyon kontrolünün bu süreçte önemli olduğunu hatırlatan Kinaş, dikkatsiz beslenmenin çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu, dengeli ve doğru beslenmenin yolları hakkında bilgi verdi.
Diyetisyen Müge Kinaş, şu bilgileri paylaştı:
"PORSİYON KONTROLÜ ÖNCELİĞİMİZ OLMALI"
"Uzun süre aç kaldığımız bu dönemden kendi beslenme rutinimize geçiş yaptığımız zaman dinlenmiş olan sindirim sistemimizi çok fazla miktarlarda yemek yiyerek bozmamamız gerekiyor. O nedenle ilk önceliğimiz porsiyon kontrolünü ayarlamak olmalı. Bir anda yüksek porsiyonlu besinler tükettiğimiz zaman hazımsızlık, şişkinlik gibi mide problemleri ve kan şekeri dengesizliğine yol açabiliriz. Kahvaltı öğünümüzde kızartmalı yiyecekler, hamur işleri, sucuk, salam, reçel, bal gibi besinler yerine haşlanmış yumurta, peynir, zeytin, ceviz, meyve, sebze ve tam tahıllı ürünlere yer verebiliriz. Böylelikle güne daha sağlıklı bir başlangıç yapmış oluruz. Gün içerisinde toplam 2-3 ana öğün ve 2-3 ara öğün olacak şekilde beslenmemizi ayarlayabiliriz. Gece yatmadan 3 saat öncesinde ise yemek yeme işlemini sonlandırmamız gerekir.
"KÜÇÜK EGZERSİZ VE BOL SIVI İLE İŞTAHIMIZI DENGELEYEBİLİRİZ"
Bayram ziyaretlerinde genelde ikram edilen, hamur işleri, şekerli besinler, tatlı ve çikolata oluyor. Bu tarz besinleri daha kontrollü bir şekilde ve az miktarda tüketmeye dikkat etmeliyiz. Şerbetli yiyecekleri ve tatlıları, sütlü tatlılarla yer değiştirebiliriz. Şekeri de kuru meyve ile yer değiştirerek tercih edebiliriz. Misafirliğe gitmeden önce ikramlıkları daha kontrollü bir şekilde tüketmek ve kan şekeri dengesini ayarlamak için aç olmamamız gerekiyor. Evden çıkmadan önce kendimizi tok tutacak sağlıklı besinler tüketmek iyi bir yöntem olacaktır."
Son olarak bu süreci daha rahat geçirmek için yoğun tempolu sporlardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Kinaş, güneşin yoğun olmadığı saatlerde hafif tempolu yürüyüşlerin daha doğru bir tercih olacağını dile getirdi.
Son Dakika › Yerel › Ramazan Bayramı'nda Doğru Beslenme İçin Öneriler - Son Dakika
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