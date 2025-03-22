Ramazan\'da İlk: Dr. Demirci Camide Namaz Kıldırdı

Sinop'un Türkeli ilçesinde Ramazan boyunca devam eden hatimle namaz programında bir ilk yaşandı. Gemiyanı Mahalle Camisi'nde bu kez namazı ilçede görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Taha Demirci kıldırdı.

Türkeli Devlet Hastanesi'nde görev yapan ve aynı zamanda hafız olan Uzm. Dr. Muhammed Taha Demirci, Gemiyanı Mahalle Camisi'nde hatimle teravih namazı kıldırarak cemaatin beğenisini topladı.

Düzenlenen programa müdavim cemaatin yanı sıra Suffe Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencileri de katıldı. Hafız Demirci, öğrencilere ilmi ve akademik anlamda örnek teşkil etti. - SİNOP