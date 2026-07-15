Ramazan\'da İmam Dayanışması Devam Ediyor

Burhaniye ilçesinde, özellikle Ramazan aylarında yoğunlaşan imam dayanışması devam ediyor. Ören camiine gelen Edremitli imam Nevzat Kahya namaz kıldırırken, İmam Kadir Özdemir imam dayanışmasının devam ettiğini söyledi.

Burhaniye'de imam dayanışması devam ederken, Ören Cami de dayanışmanın merkezi haline geldi. Dün yatsı namazında Ören Camiine gelen Edremit Yakupağa Cami imamı Nevzat Kahya, namaz kıldırdı. Ören Cami imamı Kadir Özdemir'i ziyarete geldiğini kaydeden Nevzat Kahya, "Bu akşam Kadir hocamı ziyarete geldim. Yatsıyı kıldırmak da bize kısmet oldu." dedi. İmam Nevzat Kahya'ya teşekkür eden Ören Cami imamı Kadir Özdemir de "Arkadaşlarımız zaman zaman bizi ziyarete geliyorlar. Bu akşamda Nevzat hocamız bize geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR